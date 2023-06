Tras dirigir The Flash, Andy Muschietti es el principal candidato para Batman: The Brave and The Bold

Tras dirigir The Flash, Andy Muschietti es el principal candidato para Batman: The Brave and The Bold - DC CÓMICS/ EUROPA PRESS

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

A falta de que lleguen los primeros proyectos del nuevo Universo DC de James Gunn y Peter Safran, The Flash está a punto de aterrizar en cines para resetear la franquicia. La cinta del velocista escarlata se estrena el 16 de junio y permitirá al estudio llevar a cabo nuevas aproximaciones de muchos de sus héroes. Y precisamente su director, Andy Muschietti, podría encargarse de uno de ellos.

El nombre del cineasta argentino lleva semanas encabezando los rumores sobre la película de Batman: The Brave and The Bold. Ahora, The Hollywood Reporter ha confirmado que desde DC Studios se considera a Muschietti como el principal candidato para el trabajo.

La fuente explica que desde Warner Bros. se tiene al director en mucha estima después del éxito de las películas de It. A ello se suma su trabajo en The Flash, que ha recibido buenas valoraciones por parte de aquellos que ya han podido verla y que se ha convertido en una de las películas de superhéroes más esperadas del año.

En ella, de hecho, Muschietti ya ha trabajado con dos versiones diferentes de Batman, tanto la de Michael Keaton del universo que creó Tim Burton en los años 90, como la de Ben Affleck del reciente Snyderverse. Las críticas han alabado el trabajo del director con ambas variantes del Caballero Oscuro, por lo que en DC querrían que sea el encargado de llevar a la pantalla a su nuevo Batman.

The Brave and The Bold será una de las primeras películas del DCU tras el reinicio de The Flash. La película aún no cuenta con fecha de estreno pero se confirmó que formará parte del Capítulo 1: Dioses y Monstruos, de la renovada saga.

Tampoco se han dado nombres para el nuevo actor que de vida a Bruce Wayne y, además, la fuente señala que el guion aún no está escrito. Pero, a pesar de tener el proyecto en sus fases más tempranas, el estudio quiere asegurarse la continuidad de Muschietti en la franquicia. En cualquier caso, la confirmación no llegaría hasta después de la huelga de guionistas que actualmente afecta a todo Hollywood.

Entre tanto, Muschietti se encuentra en plena promoción de The Flash. La película está protagonizada por Ezra Miller y supone una adaptación de los cómics de Flashpoint. En ella, Barry Allen trata de viajar al pasado para salvar a su madre pero por error termina en una realidad alternativa y poniendo en peligro todo el universo conocido. La película se estrena el 16 de junio.