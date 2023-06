Archivo - El guion de The Flash 2 ya está listo con Michael Keaton, Sasha Calle... ¿Y Ezra Miller?

The Flash aún no se ha estrenado en cines, pero los múltiples pases previos celebrados en las últimas semanas la han convertido en una de las películas más esperadas del verano. Las críticas son, al menos hasta ahora, muy positivas, por lo que hay quienes ya piensan en una segunda parte. Una secuela cuyo guión ya estaría escrito.

Según informa Variety, el guionista de Aquaman, David Leslie Johnson-McGoldrick, ya tiene preparado el guion de The Flash 2 a la espera de saber exactamente qué ocurrirá con la franquicia. Y es que, y a falta precisamente del estreno de Aquaman 2, The Flash, con sus viajes entre realidad alternativas y universos paralelos, parece la 'excusa' ideal para que James Gunn y Peter Safran puedan 'resetear' el Universo DC llevar a la pantalla sus propias historias, comenzando por la tan esperada Superman: Legacy.

La llegada de los nuevos ejecutivos a DC Studios propició que The Flash, Aquaman 2 y Blue Beetle quedaran en un limbo entre el extinto Snyderverse y los nuevos planes de la compañía. Así, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si Ezra Miller continuará dando vida a Barry Allen en el futuro o si esta será su última película. En todo caso, y a pesar de las polémicas y escándalos que han salpicado al actor en los últimos años, el director Andy Muschietti ya ha respaldado en varias ocasiones y sin fisuras la continuidad de Miller en el papel.

Mientras el estudio da novedades al respecto, Leslie Johnson habría terminado ya de escribir la historia de una hipotética segunda entrega de The Flash. En ella, además de Miller, regresarían tanto Michael Keaton como Sasha Calle, que dan vida los Batman y Supergirl de la realidad alternativa a la que viaja por error Barry Allen.

PUERTA ABIERTA A NUEVOS UNIVERSOS

Se desconoce exactamente en qué consistiría la trama de The Flash 2 o cómo podría encajar en el nuevo DCU. La primera cinta está muy libremente basada la historia de los cómics de Flashpoint en la que el protagonista decide viajar en el tiempo a través de la Fuerza de la Velocidad para salvar la vida de su madre. Pero las buenas intenciones no siempre conllevan idénticos resultados y, al cambiar el pasado, Barry crea una terrible realidad alternativa.

Y para tratar de restablecer su mundo y todo el multiverso contará con la ayuda de algunos de sus compañeros de la Liga de la Justicia, pero en diversas variantes. Una aventura que, en su salto a la gran pantalla, podría provocar algunos cambios irreversibles en el timeline del Universo DC, que serán la puerta de entrada para la estrategia de Gunn y Safran.

Por ahora el futuro del velocista escarlata no está nada claro. Aunque parece poco probable que el personaje vaya a desaparecer de la saga, se desconoce si The Flash 2 saldrá adelante o si, de momento, será un personaje secundario en otros filmes. También está en duda si Miller seguirá interpretándolo o si, por el contrario, se buscará a un sustituto como va a ocurrir con Superman o Batman. Puede que todo dependa de cómo funcione The Fash en taquilla, un misterio que se resolverá a partir del 16 de junio, fecha de estreno de la película.