Emily Blunt, sobre Los 4 Fantásticos: "No he recibido ninguna llamada"

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

Los últimos rumores apuntaban a que Marvel Studios había ofrecido a John Krasinski y Emily Blunt protagonizar la película de Los 4 Fantásticos. Aparentemente Kevin Feige quiere que la pareja, matrimonio en la vida real, dé vida a Reed Richards y Sue Storm en la nueva adaptación de los héroes, primera dentro del UCM. Pero, tal como ha revelado la actriz, por el momento no han recibido ninguna propuesta.

Durante una aparición en The Howard Stern Show, Blunt respondió a los rumores. "Eso es un casting hecho por fans. Nadie ha recibido una llamada. Eso es simplemente la gente diciendo: '¿No sería genial?'", aclaró.

"Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Viuda Negra estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr., habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No me gustan. Realmente no me gustan", confesó.

Aunque Blunt parece tener claro que no está interesada en unirse al Universo Cinematográfico Marvel, agregó que no cerrará esa puerta definitivamente. "No quiero decir que nunca quiera interpretar a un superhéroe", dejó caer, afirmando que tendría que tratarse de un "personaje realmente genial" para que aceptara el proyecto.

En cualquier caso, parece que aún es pronto para hablar del casting de Los 4 Fantásticos ya que la cinta no tiene fecha oficial de estreno dentro de la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel y no llegaría a los cines hasta, al menos, 2023.

Blunt pronto estrenará Un lugar tranquilo 2, cinta dirigida por Krasinski que llegará a las salas el 18 de junio. También aparecerá próximamente en Jungle Cruise, la serie The English y Not Fade Away. Por su parte, Krasinski protagoniza Jack Ryan, serie de Amazon Prime Video que actualmente está emitiendo su tercera temporada.