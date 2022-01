El cambio físico de Benedict Cumberbatch para Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

Después de contar con un papel muy destacado en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a casa), Benedict Cumberbatch volverá a encarnar al maestro de las artes místicas en el filme dirigido por Sam Raimi, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Una nueva imagen del actor revela la tremenda preparación física a la que se sometió para la película de Marvel.

Como suele ser habitual en las producciones de la Casa de las Ideas, los actores se someten a un exigente entrenamiento para encarnar a los poderosos héroes de las grapas. Así lo demuestra la fotografía filtrada en Weibo y que un usuario compartió a través de su cuenta en Twitter. En la publicación, el intérprete se encuentra entrenando el gimnasio para prepararse como el Hechicero Supremo de Marvel.

Cumberbatch aparece en la imagen sin camiseta y ejercitando los brazos y exhibiendo su más que notable cambio físico habiendo ganado masa muscular. Un adiestramiento que, dado el nivel de exigencia física que experimentan los personajes del Universo Cinematográfico Marvel, no es de extrañar.

A leaked photo of Benedict Cumberbatch's behind the scenes trainings for Doctor Strange in the Multiverse of Madness!🔥



(via weibo)#DoctorStrange2 #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness #MultiverseOfMadness pic.twitter.com/PzdApVQB90