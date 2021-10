La película de Los 4 Fantásticos de Marvel ya tiene fecha de inicio de rodaje

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Tras hacerse efectiva la fusión entre Fox y Disney, Marvel Studios recuperó los derechos cinematográficos de Los 4 Fantásticos. Después de esto, el presidente de La Casa de las Ideas, Kevin Feige, no dejó pasar mucho tiempo antes de anunciar que una película sobre el equipo liderado por Reed Richards ya estaba en marcha. Aunque no dio más detalles sobre el proyecto, ahora se ha filtrado la fecha en que comenzará su filmación.

Según el medio GWW, la cinta comenzará a rodarse antes de 2023, con la intención de ser estrenada durante 2024, dentro de uno de los huecos que han quedado vacantes tras los reajustes en las fechas de estreno de sus próximos títulos.

Por el momento se desconoce quiénes serán los intérpretes encargados de dar vida a los protagonistas del filme, aunque nombres como John Krasinski en el papel de Richards o Emily Blunt como Sue Storm han sonado con fuerza durante meses. Lo que sí se ha confirmado es que el encargado de ponerse a los mandos de este proyecto será Jon Watts, director de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland.

Todo apunta a que Kang el Conquistador será el próximo gran villano de la franquicia, un personaje que está estrechamente ligado a los Cuatro Fantásticos y el Multiverso. Por tanto, no resulta extraño que el estudio haya elegido al realizador de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a casa), título en el que el Multiverso será fundamental, para sacar adelante la primera cinta de esta superfamilia dentro del MCU.

Mientras esperan la llegada de este proyecto, los fans podrán descubrir un adelanto de lo que el futuro y el choque de realidades le deparan a los héroes de la compañía con el estreno de No Way Home, que llegará el próximo 17 de diciembre a las salas. El filme supondrá el regreso de varios villanos de anteriores sagas del trepamuros, así como el más que posible retorno de Andrew Garfield y Tobey Maguire en el papel de Spider-Man.