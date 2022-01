Tom Holland confiesa el gran problema de Spider-Man antes de No Way Home

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) está siendo un éxito. En menos de un mes la cinta ha recaudado 1.500 millones de dólares a nivel mundial. Además de conquistar a los fans, la película protagonizada por Tom Holland ha marcado un antes y un después en la evolución de Peter Parker que, según ha reconocido el propio actor, ahora sí que ya puede llamarse a sí mismo Spider-Man.

"Realmente hasta ahora había sido Spider-Boy, y esta película trata sobre él convirtiéndose en Spider-Man. Se trata de él creciendo, tomando sus propias decisiones y dando un paso al frente como un Vengador en toda regla. Y ha sido realmente agradable tener esa conexión entre mi versión en Spider-Man: Homecoming, quién soy ahora y quién es Peter Parker en Spider-Man: No Way Home", contó Holland a Sony Pictures Japan.

"Spider-Man: No Way Home es definitivamente el último capítulo de la serie Homecoming. Jon Watts ha hecho un trabajo maravilloso al crear este género de películas de superhéroes que no se había hecho antes. Una película de superhéroes que trata sobre un chico. Esta película trata sobre él convirtiéndose en un adulto y convirtiéndose en Spider-Man", agregó.

Holland debutó como Spider-Man en Capitán América: Civil War, filme en el que forja su relación con Iron Man (Robert Downey Jr.). En aquella película apenas tiene importancia y su personaje no es más que un simple aprendiz de Vengador. En Spider-Man: No Way Home tiene que afrontar las consecuencias de un hechizo fallido de Doctor Strange, mostrando a un Peter Parker totalmente capaz al margen de sus conexiones con los Vengadores.

Los fans seguirán viendo crecer a Peter Parker, ya que se ha confirmado que la saga tendrá una cuarta entrega. "Sí, estamos comenzando a desarrollar activamente la continuación de la historia", confirmó Kevin Feige en declaraciones a New York Times.