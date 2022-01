Marvel quiere al Daredevil de Ben Affleck en Doctor Strange: El Multiverso de la Locura

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Después de que Charlie Cox, el Daredevil de la serie de Netflix, haya protagonizado un simpático cameo en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) como el abogado de Peter Parker, el futuro de Matt Murdock dentro del Universo Marvel podría estar ligado no solo al rostro del propio Cox. Y es que una nueva información apunta a que Ben Affleck, que encarnó en 2003 al ciego justiciero de Marvel, podría aparecer Doctor Strange: El Multiverso de la Locura, como una versión alternativa del personaje.

Ha sido precisamente a través de Twitter donde bigscreenleaks afirmó que Marvel Stuidos contactó con el equipo del actor a finales de 2021 para que realizara un cameo como Daredevil en la cinta dirigida por Sam Raimi.

"Por razones más que obvias, me pidieron que guardase el secreto, pero Marvel se aproximó a Affleck para hacer un cameo como Daredevil. Enviaron los contratos preliminares a su equipo, aunque no estoy seguro de que le llegase algo de todo esto", expuso bigscreenleaks.

Keep in mind I heard this back in October/November so anything could've happened since then. I haven't heard any updates though. — BSL (@bigscreenleaks) January 12, 2022

"Hay que tener en cuenta que de esto me enteré en octubre/noviembre, así podría haber pasado cualquier cosa desde entonces. Sin embargo, no escuché nada nuevo al respecto", concluyó.

La relación de Affleck con los superhéroes ha tenido diversos altibajos desde que interpretase al protector de Hell's Kitchen, llegando a confesar en muchas ocasiones que se arrepentía de haberlo encarnado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el actor volvería enfundarse el manto de otro personaje del cómic, Batman.

Su versión del caballero oscuro debutó en el UDC en 2016 bajo las órdenes de Zack Snyder en Batman v Superman: El amanecer de la justicia y repetiría su papel en el cameo de Suicide Squad y la posterior, Liga de la Justicia. El intérprete aún tiene pendiente su última aparición como Batman en la película dirigida por Andy Muschietti, The Flash.

En la película en solitario de Daredevil, escrita y dirigida por Mark Steven Johnson, el personaje de Affleck enfrentaba al villano psicópata, Bullseye, encarnado por Colin Farrell, y a Kingpin, el capo criminal que aquí interpretó el actor Michael Clarke Duncan, a quien muchos recordarán por su papel en La milla verde.

Aunque no fue bien recibida por la crítica y el público, el filme tuvo un spin-off protagonizado por la compañera de Daredevil, Elektra, a quien interpretó nuevamente la actriz Jennifer Garner, experimentada en artes marciales debido a su papel como Sidney Bristow en Alias.

Para comprobar si Ben Affleck realizará o no un cameo en Doctor Strange: El Multiverso de la Locura los fans deberán esperar al próximo 25 de marzo. Momento en el que se estrenará la película protagonizada por Benedict Cumberbatch que encarnará al maestro de las artes místicas después de su aparición en Spider-Man: No Way Home.

Le acompañan en el reparto, Benedict Wong, que será de nuevo su fiel compañero Wong; Chiwetel Ejiofor, como el rival de Strange, Mordo; y Elizabeth Olsen, que será una vez más Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Además, está previsto que realice su debut la actriz Xochitl Gómez como una nueva heroína, América Chávez, cuyos poderes bien pueden ser clave para la trama multiversal.