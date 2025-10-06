El fenómeno Taylor Swift también arrasa en cines con The Official Release Party of a Showgirl

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Tras conquistar los estadios más grandes del mundo en sus giras de conciertos agotando entradas en medio planeta, el fenómeno Taylor Swift ha vuelto a demostrar que también puede dominar la taquilla. Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl ha arrasado en cartelera recaudando 46 millones de euros en su único fin de semana en cartelera. Un fin de semana marcado por la fortaleza de Una batalla tras otra, el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, en su segunda semana y por el sonoro batacazo de The Smashing Machine, la nueva cinta de Dwayne Johnson.

La nueva incursión en cines de Swift, The Official Release Party of a Showgirl, lideró la taquilla norteamericana con 33 millones de dólares recaudados durante el fin de semana a los que hay que sumar otros 13 millones en del resto de países.

La "experiencia cinematográfica", como se ha denominado al filme, que proyectaba contenidos del nuevo álbum de la artista, The Life of a Showgirl, incluía 90 minutos de videoclips, material entre bastidores y comentarios de la propia Swift, además del estreno del videclip de The Fate of Ophelia. El éxito en cines respalda el rendimiento discográfico del álbum, que vendió 2,7 millones de copias en un solo día.

Los otros triunfadores del fin de semana son Paul Thomas Anderson y DiCaprio, que siguen fuertes con Una batalla tras otra. El filme, que llegó a los cines el 26 de septiembre, ha hecho historia dentro de la filmografía del director de títulos como Boggie Nights o Magnolia. Tras su primer fin de semana en cartelera, el largometraje de Anderson apenas cedió en su segundo un 22% en mercados internacionales y sumó 21,7 millones de dólares, elevando su recaudación acumulada fuera de Estados Unidos y Canadá a 58,9 millones.

Con estas cifras, Una batalla tras alcanza los 101,7 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en el título más taquillero del cineasta por delante de Pozos de ambición (76,2 millones en todo el mundo) y El hilo invisible (52,2 millones). Supera con creces los 33 millones de su anterior proyecto, Licorice Pizza.

Por otro lado, Expediente Warren: El último rito agregó 9,3 millones de dólares a una cifra global que asciende a los 458 millones (consolidándose como el título más taquillero de la franquicia), mientras que Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba - La Fortaleza Infinita ha alcanzado 633 millones en todo el mundo, superando a Superman (615millones), Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (521 millones) y a F1 (627 millones), título al que acaba de adelantar para ocupar actualmente el sexto puesto del ránking mundial de 2025.

Con la vista puesta en Avatar: Fuego y ceniza, cuyo estreno está fijado para el 19 de diciembre de 2025, Disney reestrenó Avatar: El sentido del agua, que añadió 10 millones a su recaudación que ya supera los 2.330 millones de dólares. El lanzamiento de la segunda película ambientada en Pandora ha tenido especial impacto en Australia, donde ha superado a Star Wars: El despertar de la Fuerza para convertirse en la segunda película más taquillera de la historia del país, solo por detrás de Avatar.