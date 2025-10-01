Taylor Swift rechazó aparecer en esta mítica serie de vampiros

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Taylor Swift, la cantante ganadora de 14 Grammy, también ha hecho pequeñas incursiones en el mundo de la interpretación, apareciendo en películas como Cats, Ámsterdam, The Giver o Historias de San Valentín, además de en las series de televisión New Girl y CSI. Pero a muchos de sus fans les decepcionará saber que la cantante podría haber sumado a su filmografía una de las series de misterio más populares de los últimos años: Crónicas Vampíricas.

Según recoge Collider, fue la estrella de la ficción Ian Somerhalder quien reveló la noticia durante un durante un panel en el marco de la convención FanX de Salt Lake City. Hablando sobre la banda sonora de la serie que, según apuntó, "vendió unas 15 millones de copias", el actor mencionó que Crónicas Vampíricas podría haber fichado a Swift que, no obstante, rechazó la propuesta.

"Creo que a Taylor Swift le ofrecimos un papel y ella dijo: 'No'", río el intérprete. Además, Somerhalder, que en la serie encarnó a Stefan Salvatore, recordó cómo otra cantante, que por aquellos años estaba revolucionando el panorama de la música pop, rondaba frecuentemente el set de Crónicas Vampíricas, a pesar de no llegar tampoco a colaborar en la serie: Lady Gaga.

"Taylor Kinney y Lady Gaga estaban prometidos. Bueno, aún no estaban prometidos; eran novios", recordó Somerhalder a propósito de su compañero de reparto, que dio vida en la serie a Mason Lockwood. "Y Stef [Germanotta], Lady Gaga, venía a Georgia a pasar el rato en nuestro plató", explicó, apuntando que esto fue entre 2010 y 2011, cuando ella era "lo más".

"Estaba en el plató, sin sujetador, con medias de rejilla... Pasando el rato, mascando chicle, bebiendo café, viendo a su novio guapísimo y maravilloso en la pantalla. Y, de repente, todos los productores estaban allí. Todos los actores que no estaban trabajando aparecían de repente. Fue muy divertido. Fue realmente especial", rememoró.

A propósito de la banda sonora, el actor la calificó como "increíble". "Realmente realzaba y elevaba esos momentos. Contábamos con grandes artistas y canciones realmente impresionantes", remarcó Somerhalder.

Crónicas Vampíricas contó con temas musicales de grupos como Gorillaz o The Smasing Pumpkins. "La música es muy importante, y somos muy afortunados. Teníamos un presupuesto muy reducido para música y, a veces, cuando lo necesitábamos, ellos nos proporcionaban las canciones. Y eso es muy especial", explicó.