Estas son las cuatro tribus Na'vi de Avatar 3: Fuego y ceniza

El 19 de diciembre desembarcará en las salas Avatar: Fuego y ceniza. La tercera entrega de la colosal franquicia de ciencia ficción creada por James Cameron introducirá al clan de la Ceniza, liderado por la implacable Varang (Oona Chaplin). Pero además de esta y los Omatikaya, la cinta contará en su trama con otras dos grandes tribus, lo que podría desembocar en un épico enfrentamiento sin precedentes.

Cameron continuará adentrándose en el exótico y fascinante mundo de Pandora en Avatar 3 e introducirá un nuevo grupo de Na'vi, el Pueblo de la Ceniza. El cineasta ya anticipó el pasado mayo a Empire que este clan simbolizará un "aspecto más oscuro" de la sociedad Na'vi, endurecido por la lucha y dispuesto a hacer "cosas que consideraríamos malvadas".

Esto supone arrojar nueva luz sobre la cultura Na'vi y las diferentes tribus que la conforman. Tal y como señala The Direct, estos son los cuatro principales clanes cuya aparición en Fuego y ceniza promete un enfrentamiento de proporciones épicas.

TRIBU OMATIKAYA

Cameron introdujo a los Omatikaya, el clan al que pertenece Neytiri (Zoe Saldaña) en la primera película de Avatar y también del que Jake Sully (Sam Worthington) decidió formar parte. Los miembros de esta tribu son duchos cazadores y hábiles escaladores; además, tienen una gran conexión con los Eywa, las deidades espirituales de los Na'vi.

TRIBU METKAYINA

Los Metkayina fueron presentados en Avatar: El sentido del agua. Esta tribu se caracteriza por sus experimentados nadadores, su profundo vínculo con los océanos y su estilo de vida. Liderados por Tonawari y su esposa Ronal, junto a sus hijos Ao'nung y Tsireya, acogieron a Jake Sully y su familia, quienes, tras el ataque de Payakan, ganaron tiempo para combatir al Pueblo del Viento.

TRIBU MANGKWAN

La tribu de los Mangkwan, también conocida como el Pueblo de la Ceniza, está comandada por su implacable líder Varang, tal y como mostraba el adelanto de Avatar 3, donde también se anticipaba una alianza entre los Wind Traders, el clan del viento, y las fuerzas de Quaritch.

TRIBU TLALIM

Peylak (David Thewlis) es quien comanda a la tribu Tlalim, o también llamada Wind Traders. Cameron afirmó a Empire que sus integrantes "siguen siendo 100% Na'vi, pero no son específicos de un lugar, lo cual es diferente porque la mayoría de los pueblos indígenas están muy arraigados a su sentido del lugar". El tráiler reveló que Kiri, la hija de Jake y Neytiri, viajará en una de las impresionantes aeronaves de los Tlalim, lo que sugiere bien una tregua o alianza entre los Omatikaya y los Wind Traders.