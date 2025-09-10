El terror y Superman disparan el verano de Warner Bros.

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

El pasado mes de julio llegó a los cines Superman, la primera película del universo cinematográfico DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran. Con más de 614 millones de dólares, la cinta pronto se convirtió en el filme de superhéroes más taquillero del año y, según las últimas informaciones, ha generado ya importantes beneficios que, junto con el éxito de otros títulos, especialmente los de terror, están prolongando una gran racha para Warner Bros.

El analista de Franchise Entertainment Research, David A. Gross, ha observado un repunte del estudio este año, que, tras unos estrenos que no superaron las expectativas como The Alto Knights, el filme de mafiosos protagonizado por Robert De Niro o Mickey 17, lo nuevo de Bong Joon-ho, director de Parásitos, protagonizado por Robert Pattinson, ha encadenado éxito tras éxito, destacando Superman entre ellos.

"El estudio tomó decisiones excelentes y asumió grandes riesgos creativos, y ahora están dando sus frutos", escribía Gross, tal y como recoge CBR.

Así, en los últimos meses Warner Bros ha estrenado siete películas consecutivas que en su primer fin de semana han recaudado más de 40 millones de dólares en la taquilla estadounidense, el principal mercado. La racha comenzó con Una película de Minecraft, que terminó su andadura en taquilla superando los 950 millones de dólares y siguió con Los pecadores (más de 366 millones en taquilla), Destino final: Lazos de sangre (307 millones) y F1: La película (casi 620 millones).

Además de los casi 615 millones de dólares que acumula Superman, Warner también se ha apuntado los dos grandes éxitos de terror del verano, primero Weapons, que ha superado los 250 millones de dólares, y ahora Expediente Warren: El último rito, que en su primer fin de semana ha batido récords con más de 187 millones de dólares, convirténdose en el estreno de terror más taquillero de la historia en su primer fin de semana.

El terror se ha convertido en un auténtico filón para el estudio. Así, Variety señala que Los Pecadores habría reportado al estudio un beneficio de 60 millones de dólares, Weapons ya va por los 65 millones y la nueva entrega de Destino final habría llegado 75 millones de ganancias.

A esto se suma el éxito de Superman, que según los datos de Variety, ya ha reportado 125 millones de beneficios al estudio, y ha sido eterminante para asegurar el futuro de los presidentes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy. La cinta protagonizada por David Corenswet forma parte de un plan de 10 años en el que el DCU seguirá expandiéndose con nuevas películas y series.

Tras meses hablando de una "saga de Superman" y de una nueva entrega del Último hijo de Krypton, Gunn revelaba hace apenas unos días el título de la película que volverá reunir a Kal-el y Lex Luthor, Man of Tomorrow, que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.