Taylor Swift regresa por sorpresa a los cines tras The Eras Tour con... ¿The Life of a Showgirl: La película?

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

En octubre de 2023 aterrizó en los cines Taylor Swift: The Eras Tour, que se convirtió en el documental de un concierto más taquillero de la historia. Ahora parece que la artista se encuentra preparando su regreso a las salas con un misterioso evento que podría estar vinculado a su nuevo álbum: The Life of a Showgirl.

Según han comentado fuentes cercanas a The Hollywood Reporter, Swift está preparándose para irrumpir nuevamente en los cines con un nuevo e intrigante proyecto, del cual se desconocen los detalles, como quién lo ha dirigido -pero no se descarta que, del mismo modo que sucedió con Folklore: The Long Pond Studio Sessions, sea la propia cantante-, su fecha de estreno o si cuenta con el apoyo de AMC como ocurrió con The Eras Tour.

Asimismo, apuntan a que guarda relación con su nuevo álbum musical: The Life of a Showgirl, y posiblemente coincida con su fecha de lanzamiento, el 3 de octubre. Cabe recordar que la película The Eras Tour se convirtió en un auténtico fenómeno cuando se estrenó en octubre de 2023 y superó los 261 millones de dólares en la taquilla mundial, coronándose como el documental más taquillero de todos los tiempos, tal y como anunció AMC en enero de 2024.

Un récord que antes ostentaba This Is It, el filme documental armado con los últimos ensayos del rey del pop mientras preparaba la gira que nunca pudo iniciar, ya que falleció el 25 de junio de 2009, justo antes de que el tour arrancara. Swift anunció en mayo que finalmente adquirió los masters de sus seis primeros discos, poniendo fin a una de las disputas más sonadas de la industria musical, que comenzó después de que el empresario, mánager y productor estadounidense Scooter Braun los comprase en 2019 a través de lo que quedaba del antiguo sello discográfico de la cantante, Big Machine.

Un año después, Braun vendió el catálogo de Swift a Shamrock Capital y la artista cerró un acuerdo con la firma, especializada en adquisición y financiación de derechos de contenido y medios de entretenimiento. Dicho esto, Swift confirmó el pasado agosto al podcast New Heights que el lanzamiento de su álbum, The Life of a Showgirl, estaba fijado para próximo 3 de octubre.