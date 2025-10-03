Taylor Swift lanza The Life of a Showgirl y compara el disco con un "autorretrato": "Es hermoso y aterrador"

MADRID, 3 Oct. (CulturaOcio) -

Este viernes 3 de octubre se ha lanzado The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, que la cantante anunciaba hace apenas dos meses aprovechando su aparición en el podcast New Heights, que protagonizan su prometido, la estrella del fútbol americano Travis Kelce y el hermano de este, Jason. La artista ha dejado claro lo personal que resulta este proyecto en particular, definiéndolo como un "autorretrato" y una oportunidad para "echar un vistazo entre bastidores".

"Esta noche todas estas vidas convergen aquí / El mosaico de risas y el cóctel de lágrimas / Donde las almas fraternas cantan cosas idénticas / Y es hermoso / Es extático / Es aterrador", escribía Swift en sus redes sociales, en una publicación en la que celebraba el lanzamiento de su disco, compartiendo además una serie de fotografías relacionadas con el mismo y con temática de Las Vegas.

"No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con vosotros, un álbum que me parece tan acertado. Mi eterno agradecimiento a mis mentores y amigos Max y Shellback por ayudarme a pintar este autorretrato", continúa el mensaje de la artista. "Si pensabas que el gran espectáculo era alocado, quizá deberías venir a echar un vistazo entre bastidores...", avisa.

A lo largo de los próximos días, la estrella del pop aparecerá en numerosos programas para promocionar The Life of a Showgirl. Este mismo viernes, Swift grabará The Graham Norton Show, mientras que el lunes 6 de octubre se la podrá ver en el Tonight Show de Jimmy Fallon y el miércoles 8 de octubre, en Late Night con Seth Meyers.

Todas estas apariciones de la artista vienen recogidas en un resumen de su calendario publicitario compartido en redes sociales por su equipo. Y un detalle en particular de este ha llamado la atención de los fans, ya que el sábado 4 de octubre está escrito un misterioso 'STANDBY' (en espera) que ha hecho pensar a muchos que podría referirse a una actuación en el arranque de la temporada 51 del Saturday Night Live, que presentará Bad Bunny y contará con Doja Cat.