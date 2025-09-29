¿Una batalla tras otra está basada en una historia real: Existió el 75 francés?

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Ya ha aterrizado en las salas de cine Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la cinta sigue a un antiguo revolucionario retirado que trata de rescatar a su hija cuando es perseguida por un enemigo. Ahora, y teniendo en cuenta las enormes reminiscencias que su trama encuentra con la actualidad, lo que muchos se preguntan es si el filme está basado en hechos reales o es pura invención.

En primer lugar, cabe decir que Una batalla tras otra está inspirada libremente en el libro Vineland de Thomas Pynchon. La novela, publicada en 1990, bebe a su vez de hechos y referencias reales pero su trama está ambientada en una realidad alternativa para explorar un momento histórico concreto y hacer un comentario o reflexión satírica específica sobre el clima político.

Así, a través de la historia Vineland, una novela con la que PTA lleva fascinado casi dos décadas, Pynchon lamentaba y constataba la muerte del espíritu revolucionario de los años 60 en Estados Unidos, algo que también puede verse reflejado en la película de Anderson.

UN "ROBO" REVOLUCIONARIO

"Me encantó ese libro. Me encantó, y me gustó tanto que pensé en adaptarlo. Pero el problema de amar tanto un libro cuando vas a adaptarlo es que tienes que ser mucho más duro con él para poder adaptarlo. Tienes que dejar de ser delicado. Así que luché durante años para intentar adaptarlo. Luego, cuando tuve muchas otras piezas, otras historias, empecé a combinarlas", explicó el cineasta sobre el proceso de adaptación en una conversación con Steven Spielberg, según recoge The Film Stage.

"Vineland siempre iba a ser demasiado difícil de adaptar, así que robé las partes que me llamaban la atención y empecé a correr como un ladrón. Supongo que eso es lo que hacemos todos los escritores: somos unos malditos ladrones", expuso Anderson en una entrevista con DiCaprio para Esquire, dejando clara la relación entre la novela de Pynchon y su propia película. Un vínculo bendecido, eso sí, por el propio autor del libro.

Eso sí, las diferencias entre la película y la novela, que ni siquiera comparten los nombres de los personajes, son notables en algunso puntos clave.

Mientras que en el filme, Bob Ferguson (DiCaprio) vive con su hija adolescente Willa (Chase Infiniti), que no llegó a conocer a su madre, Perfidia, una revolucionaria que traicionó su causa y tuvo una tórrida aventura con un coronel enemigo que regresa ahora a sus vidas; en la novela, el pianista drogadicto Zoyd Wheeler y su hija Prairie son expulsados de su hogar por el agente federal Brock Vond, con el que la madre de la joven, Ferensi, mantuvo en su día una aventura, siendo utilizada además como agente doble.

LA HISTORIA REAL TRAS EL 75 FRANCÉS

Por otro lado, el grupo revolucionario de la cinta, el denominado 75 francés, está inspirado en uno real, según señaló DiCaprio. "[Anderson] basó esto en muchas de las actividades de The Weathermen, revolucionarios de finales de la década de 1960 que luchaban contra el imperialismo, la guerra de Vietnam y por los derechos civiles", reveló el actor en declaraciones a RadioTimes.com.

"[Eran] personas multiculturales que luego tuvieron que dispersarse como ratas por todo el país e intentar asimilarse y desaparecer en la sociedad cotidiana, pero en un momento y lugar estaban dispuestos a arriesgar su vida por su ideología y su sistema de creencias", añadió el actor, hablando sobre la organización.

Además, Teyana Taylor, que en la película encarna a la revolucionaria Perfidia Beverly Hills, apuntó que se había inspirado en una figura muy real para abordar el personaje. "Uno de mis libros favoritos es Assata, y cuando Paul y yo estábamos hablando de Perfidia, ese era uno de los libros que también tenía sobre la mesa. Así que pensé: 'Vaya, esto es realmente genial'", recordó, haciendo referencia a la autobiografía de la activista del Ejército Negro de Liberación y exmiembro del partido Pantera Negra Assata Shakur, que murió este pasado jueves 25 de septiembre.

Cabe decir también que, aunque Anderson empezó a escribir Una batalla tras otra hace dos décadas, los temas abordados resuenan fuertemente con algunas situaciones de actualidad, con sus campos de detención similares a los del ICE o la profusión de ideologías extremistas. "Lo que parece estar sucediendo políticamente parece ser siempre lo mismo", observó Anderson en declaraciones a Esquire. "Misma mierda, diferente año", sentenció.