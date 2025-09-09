Expediente Warren: El último rito arrasa y se convierte en el estreno de terror más taquillero de la historia - WARNER BROS.

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Expediente Warren: El último rito, el capítulo final de la saga protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, ha irrumpido en cines con fuerza sobrenatural. La cuarta entrega de la franquicia ha alcanzado el número uno en los principales mercados durante su primer fin de semana y se ha convertido en el estreno más taquillero a nivel mundial de una película de terror.

Según las cifras publicadas por Deadline, El último rito ha recaudado durante su apertura en cines 194 millones de dólares en la taquilla mundial (con un presupuesto de 55 millones), superando así el récord que hasta ahora ostentaba la primera entrega de It, también de Warner Bros, que alcanzó en su estreno los 190 millones en 2017.

Además, la película dirigida por Michael Chaves ha fijado un nuevo hito como el mejor debut de un título de terror fuera de Norteamérica con 110 millones recaudados en el resto de países, muy por encima de los 92 millones que It Capítulo 2 consiguió en 2019.

En España, Expediente Warren: El último rito ha alcanzado los 4,1 millones de euros en su primer fin de semana de estreno, situándose entre los mejores inicios del año. Solo unas pocas cintas han jugado en esa liga en 2025: Lilo & Stitch, con 5,7 millones, y Superman, que superó la barrera de los 2 millones en sus primeros días. Con estos datos, la nueva entrega del universo Warren confirma que el terror puede medirse cara a cara con los grandes títulos del cine familiar o de superhéroes.

Con el éxito de los Warren, Warner Bros. ha convertido 2025 en un año dorado para el terror: El último rito promete recorrido en salas, Los pecadores de Ryan Coogler supera 366,7 mundiales y ha sido aclamada por la crítica, Destino final: Lazos de sangre rebasa los 307 y Weapons acumula 251, afianzando a Warner como el estudio más sólido del género este año.

El rendimiento comercial de El último rito llega respaldado por el reconocimiento de marca de una saga que, desde 2013, combina casos "inspirados en hechos reales", el apego del público a sus protagonistas y un ecosistema de spin-offs (de Annabelle a La Monja) con gran tracción internacional. Este nuevo capítulo se promociona como el cierre del arco de Ed y Lorraine Warren, un posicionamiento que ha catalizado la asistencia a las salas.