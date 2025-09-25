Paul Thomas Anderson dirige Una batalla tras otra: "Si uno se cierra a lo inesperado, deja de escuchar y de recibir" - CONTACTO

LOS ÁNGELES, 25 Sep. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson, se estrena en los cines de España este viernes 26 de septiembre. El proyecto, protagonizado por Leonardo DiCaprio e inspirado en la novela Vineland de Thomas Pynchon, ha tardado más de veinte años en hacerse realidad.

"En una entrevista, bromeábamos diciendo que quizá llevaba dos décadas dándole vueltas a esto, pero lo cierto es que la historia siempre estaba evolucionando", manifestó el director durante una rueda de prensa celebrada recientemente en Los Ángeles.

Anderson, director de filmes como Magnolia, Pozos de ambición o El hilo invisible, reconoció haber tomado prestada de Thomas Pynchon la idea de "qué ocurre cuando los revolucionarios se dispersan", pero subrayó que la película es un relato original, con un enfoque personal sobre la memoria, la familia y las huellas del pasado.

La cinta está protagonizada por DiCaprio, quien interpreta a Bob Ferguson, un ex revolucionario paranoico que vive aislado junto a su hija Willa (Chase Infiniti). La desaparición de la joven, tras la reaparición del coronel Steven J. Lockjaw, encarnado por Sean Penn, lleva al protagonista a enfrentarse a su pasado. Los actores Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim completan el reparto. "Teníamos una premisa y una base emocional sólida, pero era fundamental dejar espacio para el descubrimiento", explicó Anderson.

UN GUIÓN EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

El cineasta confesó que algunas de las mejores escenas nacieron de la improvisación. "Benicio del Toro vino a rodar su parte y una noche, durante una cena, escribimos la mejor secuencia de la película. Siempre estaba evolucionando", recordó el director.

Entre las anécdotas del rodaje, Anderson recordó una con la actriz Teyana Taylor, quien interpreta a la excéntrica Perfidia Beverly Hills en la película. Durante unas pruebas de cámara apareció con una uña rota cubierta por una tirita, un detalle que acabó incorporándose a su personaje. "Nos dimos cuenta de que no era un error, sino un regalo. Si uno se cierra a lo inesperado, deja de escuchar y de recibir. Con Teyana entendimos pronto que debíamos estar abiertos a esos accidentes felices", comentó Anderson.

En cuanto a las escenas de acción, el director explicó que, pese a su intensidad en pantalla, su rodaje es mucho menos glamuroso. "Es bastante más aburrido de lo que parece cuando lo ves en el cine", bromeó. Aseguró que en esos momentos debe confiar plenamente en los coordinadores de especialistas y en su equipo: "Tienes que sentarte con los brazos cruzados y dejar que ellos hagan el trabajo, para mantener a todo el mundo seguro", señaló.

Anderson aseguró que no vivió el rodaje de Una batalla tras otra como un desafío, sino como una experiencia muy gratificante. "No pienso en términos de reto. Era una alegría ir a trabajar, frustrante tener que dormir y emocionante despertar para vivir un nuevo día. Lo dimos todo en el terreno de juego, y esa es una sensación muy satisfactoria", concluyó.