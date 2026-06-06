Archivo - Tom Holland revela por qué se niega a presentar Saturday Night Live: "Me aterra" - JENNIFER BLOC / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

Tom Holland no tiene previsto debutar próximamente como presentador invitado de Saturday Night Live, pese a que el programa se lo ha propuesto en varias ocasiones. El actor británico, que el 17 de julio estrena La odisea y el 29 del mismo mes Spider-Man: Brand New Day, ha reconocido que admira el formato, pero que debido a su dislexia el componente de lectura en directo le resulta especialmente intimidante.

"Tengo una dislexia muy marcada, que es una de las razones por las que nunca he hecho SNL. De hecho, me encantaría hablar hoy contigo de ello", revela Holland en Good Hang de Amy Poehler, actriz, cómica e integrante del reparto de Saturday Night Live entre 2001 y 2008.

"Me aterra muchísimo la idea de intentar leer algo y que lo cambien", añade el intérprete en referencia a las tarjetas con el guion que los intérpretes leen en directo y que pueden modificarse hasta el último momento.

Holland diferencia entre leer de forma privada y hacerlo ante un equipo o público. "En mi caso puedo leer bien, pero cuando tengo que leer en voz alta se convierte en una especie de bloqueo mental y puedo quedarme paralizado", señala el actor, que por ello en los rodajes "mi peor día de trabajo es la lectura de guion". "Intento de verdad subrayarlo todo y aprenderme mis frases con antelación, de modo que esté más repasándolo por encima que leyéndolo", explica Holland.

A diferencia de un rodaje cinematográfico, donde los errores pueden repetirse y corregirse, Saturday Night Live se emite en directo y sus guiones suelen ajustarse durante la semana, incluso en las horas previas a la emisión. Holland reconoce que la suma de estos aspectos le ha llevado a rechazar por ahora la oportunidad de presentar el programa, que se estrenó en 1975.

"He tenido mucha suerte de que me lo hayan propuesto unas cuantas veces y la verdad es que me asusta mucho. Me encanta el programa y me encanta la idea de divertirse y hacer el ridículo de una forma tan divertida y creativa. Es simplemente ese asunto de las tarjetas", afirma Holland.

Poehler, que conoce de primera mano el funcionamiento del espacio de NBC, trató de tranquilizar al intérprete con humor. Después de señalar que a lo largo de las más de cinco décadas del programa probablemente otros presentadores con dislexia han pasado por el plató, la actriz y cómica aseguró que "tienes que recordar que ha habido gente que lo ha presentado estando completamente drogada, así que creo que tú puedes hacerlo".

VERANO CON CHRISTOPHER NOLAN Y SPIDER-MAN

Más allá de sus reservas ante una posible participación en Saturday Night Live, Tom Holland afronta uno de los veranos más relevantes de su carrera. El 17 de julio llegará a los cines La odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero.

En la película, el actor interpreta a Telémaco, el hijo de Ulises (Matt Damon) en una historia centrada en el largo viaje de regreso del héroe griego tras la guerra de Troya. El proyecto reúne a Holland con Zendaya, su compañera en la saga arácnida y pareja fuera de la pantalla, que da vida a Atenea, la diosa que en el relato clásico guía y protege a Ulises.

Apenas dos semanas después, el 29 de julio, Holland retomará el papel de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película centrada en su versión del trepamuros. Dirigido por Destin Daniel Cretton, el largometraje cuenta también con Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned, Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle / El Castigador, Michael Mando como el villano Escorpión, Marvin Jones III como el peligroso Tombstone y Sadie Sink en un papel sin confirmar.

"Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado", reza la sinopsis de Brand New Day.