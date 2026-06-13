Archivo - El final de Rue en Euphoria solo ha sido el principio: ¿Por qué este 2026 es el año de Zendaya? - DAVE STARBUCK / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Euphoria ha terminado con su tercera temporada. Y aunque eso significa que Zendaya probablemente nunca vuelva a encarnar al que ya es uno de sus personajes más icónicos de su filmografía, más que cerrarle puertas parece haberle liberado. De hecho, a la actriz no le faltan proyectos en su agenda y en lo que queda de año será un rostro recurrente en la gran pantalla, apareciendo en varias de las películas más esperadas de los próximos meses.

Aunque su encarnación de Rue Bennett contribuyó en gran medida a lanzarla a la fama y le valió dos premios Emmy y un Globo de Oro, la intérprete ha tenido un amplio recorrido más allá de la serie de HBO Max.

En 2017, dos años antes del estreno de la primera temporada de Euphoria, Zendaya dio vida por primera vez a MJ en el UCM con Spider-Man: Homecoming, un rol al que desde entonces ha vuelto en cada nueva entrega del trepamuros de Tom Holland, incluida la aún por estrenar Spider-Man: Brand New Day. De hecho, ambas estrellas, Zendaya y Holland, pareja en la vida real, visitarán España para promocionar el cuarto filme de la saga del trepamuros dentro del UCM.

Aparte de en la cinta de Destin Daniel Cretton, que llegará a los cines el próximo 29 de julio, este verano los espectadores podrán ver a Zendaya en otra superproducción, La Odisea de Christopher Nolan, en la que da vida a la diosa Atenea.

El filme, cuyo reparto comparte varios nombres con el de Spider-Man: Brand New Day (aparte de Zendaya, ambas películas cuentan con Holland y Jon Bernthal), aterrizará en las salas poco antes que este, el próximo 17 de julio.

ZENDAYA, MÁS ALLÁ DEL VERANO

Cabe decir que, más allá de Spider-Man: Brand New Day y La Odisea, está previsto que Zendaya aparezca en al menos otro de los grandes títulos del año. Y es que la actriz volverá a ponerse en la piel de la guerrera Fremen Chani en Dune: Parte Tres, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre.

Por otro lado, la intérprete prestará su voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona en Shrek 5 que, tras ciertos retrasos, llegará a las salas el 30 de junio de 2027, 17 años después del estreno de la cuarta entrega.

Por el momento, sin ningún proyecto televisivo confirmado en el horizonte, parece que, tras siete años asociada a una serie de renombre como Euphoria (y de la que, finalmente, según los rumores, se habría desencantado), Zendaya se está centrando en su carrera en la gran pantalla.