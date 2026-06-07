Así cambió Spider-Man: Brand New Day La Odisea de Nolan: "Fue una conversación incómoda" - UNIVERSAL/WARNER BROS.

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan basada en el célebre poema épico de Homero, llegará a los cines el 17 de julio. Tom Holland, una de las estrellas del filme, ha revelado que mantuvo "una conversación incómoda" con Tom Rothman, el mandamás de Sony Pictures, para retrasar el rodaje de Spider-Man: Brand New Day y así poder participar en la película dando vida a Telémaco, hijo de Odiseo, personaje interpretado por Matt Damon.

"Así que le dije a Chris: 'Mira, quiero hacer esta película, pero si voy a participar tendré que llamar a Sony y mantener una conversación muy incómoda'", recordó Holland en un extenso reportaje con GQ sobre su deseo de involucrarse en La Odisea, que compartía fecha de rodaje con Spider-Man: Brand New Day.

Holland telefoneó entonces a Rothman, CEO de Sony Pictures, y, afortunadamente, aceptó aplazar el rodaje de Brand New Day tanto por respeto al actor como a Nolan.

"Creo que uno de los motivos por los que Sony accedió buenamente fue porque Chris tiene esa reputación de 'esta película no va a alargarse cinco meses más, y no vamos a perder realmente a Tom durante dos años'", explicó Holland. "Con cualquier otro director, podría haber sido una conversación ligeramente diferente...", añadió.

A ojos del actor, haber aplazado la filmación de Brand New Day fue incluso beneficioso, pues supuso la entrada de Destin Daniel Cretton en la silla del director.

"La Odisea casi salvó a Spider-Man porque no habríamos tenido a Destin Daniel Cretton", afirmó Holland. "No habría estado listo para hacer la película cuando nosotros estábamos preparados para arrancar", argumentó.

HOLLAND PROPUSO EL ENFOQUE DE NOLAN EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

"Tampoco habríamos tenido esos seis meses para desarrollar el guion junto a Destin y convertirlo en lo que es hoy. Sinceramente, creo que hemos hecho la mejor versión de cualquier película de Spider-Man que existe", sentenció Holland. Según el intérprete, trabajar con Nolan en La Odisea también le permitió "poner las cosas claras" en el set de Spider-Man y decir: "No vamos a llegar al rodaje para improvisar sobre la marcha. Tenemos que saber por qué estamos haciendo esta película más allá de que sea 'Spider-Man 4', vaya a recaudar muchísimo dinero y convertirse en uno de los grandes estrenos del verano. ¿Por qué estamos haciendo esta película?".

En este sentido, para Tom Holland, Destin Daniel Cretton fue "fundamental" durante el proceso. Además, el actor aseguró que le entusiasmó poder trasladar a Spider-Man: Brand New Day el mismo enfoque de trabajo de Christopher Nolan, manteniendo conversaciones constantes con Sony y con las productoras Amy Pascal y Rachel O'Connor sobre cómo debía abordarse la película.