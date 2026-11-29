Archivo - Una estrella de El Señor de los Anillos dejó "sin palabras" a Anya Taylor-Joy en el set de La caza de Gollum - CONTACTO / WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

Ni siquiera las estrellas de Hollywood pueden evitar quedarse sin palabras cuando conocen a sus ídolos. Eso es precisamente lo que le sucedió a Anya Taylor-Joy durante el rodaje de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum. La actriz ha confesado que se quedó "sin palabras" al encontrarse con Ian McKellen caracterizado como Gandalf.

La interprete argentino-británica dará vida a la elfa Seren en esta nueva entrega de la saga, la cual está ambientada entre los acontecimientos de El hobbit y La comunidad del anillo. Por ello, se quedó completamente impresionada cuando se encontró cara a cara con Ian McKellen, quien ya estaba caracterizado como el icónico mentor de Frodo.

"No estaba preparada", declaró en una entrevista con Dazed. "Me quedé muda, sin pronunciar palabra alguna. [McKellen] es un actor de lo más encantador, divertido y maravilloso. ¡Pero es que es el maldito Gandalf!", exclamó.

La actriz de Furiosa y Gambito de dama no reveló muchos detalles del esperado regreso a la Tierra Media. Sí que comentó que estaba deseando formar parte de la franquicia cinematográfica iniciada por Peter Jackson y basada en las novelas de Tolkien. "Llamé a mi agente antes, en pleno rodaje de Dune. Le dije: si alguna vez hacen una nueva entrega de El Señor de los Anillos, que sepan que estoy interesada", reveló.

EL REGRESO DE LOS PERSONAJES CLÁSICOS

Dado que la historia se desarrolla en el periodo previo a La comunidad del anillo, varios de los actores originales retomarán sus papeles. Es el caso del mencionado Ian McKellen y también de Elijah Wood como Frodo, Lee Pace como Thranduil y Andy Serkis como Gollum, quien además es el director de esta entrega.

Otros personajes volverán, pero con otros actores. Es lo que sucede con Aragorn, que será Jamie Dornan quien reemplace a Viggo Mortensen como el heredero del trono de Gondor. Entre los nuevos fichajes están Kate Winslet, quien será Marigol, y Leo Woodall como Halvard.

DE HARRY POTTER A LA TIERRA MEDIA

La intérprete argentino-británica también ha hablado sobre su relación con la saga literaria. En julio de este año, reveló que todavía no había leído las obras de Tolkien. "Estoy a punto de leerlos ahora", confesó a Variety.

"De niña, tenía la idea equivocada de que sólo se podía ser fan de Harry Potter o de El Señor de los Anillos. Nadie me lo dijo, era algo que pensaba yo sola. Por suerte, durante la pandemia, me vi toda la saga cinematográfica de Peter Jackson. Ahora soy fan de ambas", continuó.

La protagonista de Emma habló sobre cómo vivía convertirse en Seren. "Es muy divertido. Si en mi lápida apareciese grabado 'Elfa letal', significaría que he hecho un gran trabajo en esta tierra. Estoy muy emocionada", detalló.

El estreno de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum está previsto para diciembre de 2027. Su trama sigue a Aragorn, a quien Gandalf encarga buscar y capturar a Gollum para evitar que revele a Sauron información sobre el Anillo Único.