Nicola Coughlan quiere boicotear la serie de Harry Potter por las opiniones tránsfobas de J.K. Rowling - HBO MAX / NETFLIX

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Falta poco más de un mes para que la serie de Harry Potter llegue a HBO Max. Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope Featherington en Los Bridgerton, ha anunciado que boicoteará la serie de Harry Potter, pese a que de niña era fan de las novelas de J.K. Rowling, debido a las controvertidas opiniones de la escritora sobre los derechos de las personas trans.

"No voy a ver la nueva serie de Harry Potter y nunca participaría en ella", afirmó Coughlan a The Observer.

"A ver, conozco a gente que trabaja en esas producciones y son personas estupendas, pero no va conmigo", añadió la también estrella de Derry Girls.

Coughlan ya había mostrado su desacuerdo con Rowling en 2025, cuando la escritora publicó una foto suya fumando un puro después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminara que la definición legal de mujer debía basarse en el sexo biológico. "Me encanta cuando un plan sale bien", escribió Rowling, en una referencia a la célebre frase del coronel Hannibal Smith, líder del Equipo A, interpretado por George Peppard.

COUGHLAN YA DEJÓ CLARO LO QUE PIENSA DE LA SERIE DE HARRY POTTER

Tras la publicación de Rowling, Coughlan compartió en sus historias de Instagram un artículo de The Cut titulado J.K. Rowling ha tocado fondo, junto al que escribió: "Quedaos con vuestra nueva serie de Harry Potter. No la tocaría ni con un palo de tres metros".

Rowling aseguró entonces que no sabía quién era Coughlan ni tampoco Pedro Pascal. "Que no me conociera a mí, podría creérmelo", declaró la actriz a The Observer. "Pero ¿a Pedro Pascal? Sabes perfectamente quién es Pedro Pascal, mujer. Por favor", destacó.

En referencia a la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, Coughlan afirmó: "Ver cómo se sigue atacando, incluso desde el ámbito legal, a una comunidad que ya está marginada resulta repulsivo e indignante. Y ver cómo hay gente que lo celebra es todavía más repulsivo".

Las declaraciones de Coughlan llegan en plena campaña promocional de la serie de Harry Potter, en la que Rowling ejerce como productora ejecutiva y cuyo estreno está previsto para el próximo 25 de diciembre.

"Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso es lo que le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry debe encontrar el coraje para demostrar su valía frente al mago más oscuro de todos", reza la sinopsis de la primera temporada.

La serie también está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre otros muchos.