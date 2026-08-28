Kate Winslet protagonizará una serie al estilo de Thelma & Louise del creador de Adolescencia, Jack Thorne - NETFLIX

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Kate Winslet protagonizará una miniserie de Netflix, que ha sido presentada como del estilo de Thelma y Louise, en la que dos hermanas se dan a la fuga después de que "un acto de venganza salga mal". El guion corre a cargo de Jack Thorne, cocreador de la laureada serie Adolescencia junto a Stephen Graham, y se titula The Unheard, que en español podría traducirse como "los ignorados" o "los que no son escuchados".

Según informa Variety, está previsto que la ficción arranque su rodaje a comienzos del año que viene. Winslet encabezará el reparto junto a Maxine Peake, que interpretará a su hermana. La actriz ha trabajado en películas como La teoría del todo o Incontrolable y en series como Black Mirror o No digas nada.

"Mientras son perseguidas sin tregua, nos preguntamos: ¿qué las empujó a cometer este acto temerario? ¿Tenían realmente la intención de salirse con la suya?", reza la escueta sinopsis del proyecto, que fue presentado por la directora de contenidos de Netflix en Reino Unido, Anne Mensah, durante una mesa redonda que tuvo lugar en el Edinburgh TV Festival.

THE UNHEARD, LO NUEVO DEL CREADOR DE ADOLESCENCIA

La dirección de la serie corre a cargo de Mounia Akl, que ha trabajado como realizadora en series como La casa Guinness o Bowling Point. La ficción estará compuesta por cinco episodios, y tanto Winslet como Thorne ejercen como productores ejecutivos.

En cuanto a otros proyectos que Winslet tiene en su horizonte, la actriz formará parte del elenco de voces de la secuela en clave de animación Charlie vs. The Chocolate Factory que Netflix estrenará en cines el 5 de noviembre de 2027. Además, también tiene previsto el estreno de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum el 17 de diciembre de ese mismo año, donde dará vida a Marigol.