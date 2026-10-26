Dos estrellas de El Señor de los Anillos se unen a la temporada 3 de The Gentlemen

Archivo - Peter Jackson fue presionado para matar a uno de los Hobbits en El Señor de los Anillos MADRID, 29 (Culturaocio) El director de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’, Peter Jackson, fue presionado por los productores de - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

The Gentlemen, la serie de mafiosos creada por Guy Ritchie, regresará a Netflix con su tercera temporada. Los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por Theo James y Kaya Scodelario se están rodando actualmente en Reino Unido y Marruecos. Ahora, la plataforma ha anunciado que dos estrellas de El Señor de los Anillos muy queridas por los fans se unen a su reparto.

Se trata, como ha revelado Netflix en X, de Elijah Wood y Orlando Bloom, quienes interpretaron a Frodo Bolsón y Legolas, respectivamente, en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson.

A ellos se sumarán también otros grandes nombres como Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows y Bugzy Malone. Sin embargo, esta tercera temporada contará con una gran ausencia: Daniel Ings.

El actor, que encarna a Freddy Horniman, el problemático hermano mayor de Eddie (James), reveló a HATC Magazine que no retomará su papel en la tercera temporada. "No estaré en la siguiente", afirmó.

Aunque la nueva entrega de The Gentlemen ya está en producción, la compañía de la gran "N" aún no ha anunciado cuándo llegará a la plataforma y se desconoce si lo hará antes o después de que El Señor de los Anillos: La caza de Gollum vea la luz en los cines el 17 de diciembre de 2027.

Robert Carlyle, Elijah Wood, Orlando Bloom, Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows and Bugzy Malone join the cast of THE GENTLEMEN Season 3.



Now in production. pic.twitter.com/DvAruJrs2m — Netflix (@netflix) October 23, 2026

WOOD REGRESA COMO FRODO EN EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: LA CAZA DE GOLLUM

Elijah Wood volverá a encarnar a Frodo en la película, que estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis. El filme marcará el reencuentro de Wood con Ian McKellen, quien retomará su papel de Gandalf. La historia estará ambientada unos 17 años antes de los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y se centrará en la búsqueda de Gollum, la criatura corrompida por el poder del Anillo Único.

La historia seguirá a Aragorn, conocido en esta etapa de su vida por el sobrenombre de Trancos (Strider, en la versión original), mientras persigue a Gollum para impedir que revele a Sauron información sobre el Anillo. Además, el filme también contará en su elenco con Jamie Dornan como Aragorn, Leo Woodall como Halvard, un montaraz dúnadan, y Lee Pace, que volverá a interpretar a Thranduil, el rey de los elfos al que dio vida en la trilogía de El Hobbit. A ellos se suman Kate Winslet, que encarnará a Marigol, matriarca del asentamiento de los Fuertes, y Anya Taylor-Joy, que interpretará a Seren, una elfa letal.

Peter Jackson, director de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit, ejerce como productor de la película, cuyo guion corre a cargo de Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.