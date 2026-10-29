Jamie Dornan reconoce la "presión" en El Señor de los Anillos La caza de Gollum: "Para mí, Aragorn siempre será Viggo" - WARNER BROS / LIONSGATE

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum tiene previsto llegar a los cines el 17 de diciembre de 2027. La película, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, contará con Jamie Dornan en el papel de Aragorn, quien ha reconocido sentir la presión de interpretar a una versión más joven del montaraz. El actor asegura, además, que no pretende superar la interpretación de Viggo Mortensen en la trilogía original de Peter Jackson.

"Existe cierta presión cuando intentas seguir los pasos de alguien como él", afirmó Dornan a L'Officiel. "Me han confiado un personaje tremendamente icónico y haré todo lo posible por interpretarlo de la mejor manera. Pero, para mí, Aragorn siempre será Viggo", añadió.

"Su interpretación es una de mis favoritas de todos los tiempos y me siento honrado de tener la oportunidad de recuperar, al menos en parte, la energía que él aportó originalmente al personaje. No pretendo superarlo en absoluto", remarcó el actor.

Mortensen interpretó a Aragorn en la trilogía de Peter Jackson, estrenada entre 2001 y 2003. El actor de cintas como Green Book o Una historia de violencia se incorporó al proyecto en sustitución de Stuart Townsend, quien había sido seleccionado inicialmente para encarnar al personaje. Con el paso del tiempo, su actuación se convirtió en una de las más recordadas de la saga, asociando de forma inseparable su imagen con la del heredero al trono de Gondor.

La trama de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum se sitúa unos 17 años antes de los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y se centra en la búsqueda de Gollum, la criatura corrompida por el poder del Anillo Único. La historia seguirá a Aragorn, conocido en esta etapa de su vida por el sobrenombre de Trancos (Strider, en la versión original), mientras persigue a Gollum para impedir que revele a Sauron información sobre el Anillo.

NUEVAS INCORPORACIONES Y ESPERADOS REGRESOS

El reparto también reunirá a varios intérpretes vinculados al universo de la Tierra Media. Lee Pace retomará el papel de Thranduil, el rey de los elfos al que interpretó en la trilogía de El Hobbit. A él se suman los regresos de Ian McKellen y Elijah Wood como Gandalf y Frodo, respectivamente. Por su parte, Leo Woodall encarnará a Halvard, un montaraz dúnadan; Kate Winslet dará vida a Marigol, la matriarca del asentamiento de los Fuertes, mientras que Anya Taylor-Joy se pondrá en la piel de Seren, una elfa conocida por su letalidad.

Por otro lado, Jackson, productor de la película, dejó caer recientemente que el rodaje estaba prácticamente terminado. "Creo que quedan unas dos semanas de rodaje", expresó Jackson durante un encuentro con los fans en el pasado Festival de Cine de Sitges, donde recibió el premio honorífico a su trayectoria, tal y como informaba hace poco The Playlist.