Andy Serkis justifica la falta de diversidad en La caza de Gollum:"No queríamos hacer la versión políticamente correcta"

Archivo - Peter Jackson fue presionado para matar a uno de los Hobbits en El Señor de los Anillos MADRID, 29 (Culturaocio) El director de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’, Peter Jackson, fue presionado por los productores de - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum ya ha comenzado su rodaje y tiene previsto legar a los cines el 17 de diciembre de 2027. Andy Serkis, que dirigirá y protagonizará la película, se ha pronunciado acerca de la falta de diversidad en su reparto, compuesto íntegramente por actrices y actores blancos. El cineasta ha incidido en su negativa a que el casting se viera condicionado "por el mero hecho" de "hacer una versión políticamente correcta".

"El propio Tolkien recibió una gran influencia de la mitología nórdica, y hay mucho de eso", explica Serkis en una entrevista con la BBC al ser preguntado por qué todos los fichajes anunciados hasta la fecha para la película son de intérpretes blancos. "La Comarca da la sensación de ser un lugar muy, muy blanco, ya sabes... No les preocupa mucho lo que ocurre más allá de las fronteras de la Comarca, pero saben que no quieren que entre gente", continúa.

"Sí, ha habido críticas", admite Serkis. "Esta película en concreto reconoce eso en cierta medida. Pero no creo que vayamos a hacer una versión políticamente correcta en la que el reparto se elija solo por el mero hecho de hacerlo y para cumplir con los requisitos. Así que, básicamente, se hará cuando sea pertinente", concluye.

Aparte de con el regreso de Serkis como Gollum, la nueva película de El Señor de los Anillos volverá a contar con Ian McKellen y Elijah Wood como Gandalf y Frodo, respectivamente. Los nuevos fichajes que se han anunciado por el momento incluyen a Jamie Dornan recogiendo el testigo de Viggo Mortensen como Aragorn, Leo Woodall como Halvard, Kate Winslet como Marigol y Anya Taylor-Joy como Seren. Lee Pace volverá a encarnar al personaje que diera vida en la trilogía de El Hobbit, el rey Thranduil.

LOS ANILLOS DE PODER RECIBIÓ CRÍTICAS RACISTAS

La franquicia de El señor de los Anillos fue el blanco de las críticas en el pasado precisamente por el motivo contrario: por la diversidad racial del reparto de Los Anillos de Poder, la serie de Prime Video. Ante esta situación, los actores de la trilogía original Elijah Wood, Billy Boyd y Dominic Monaghan mostraron su apoyo al elenco de la serie en redes sociales.

Además, los intérpretes de Los Anillos de Poder emitieron un comunicado en el que condenaban "el racismo implacable, las amenazas, el acoso y los abusos a los que se ven sometidos a diario algunos de nuestros compañeros de reparto de color".

"Tolkien creó un mundo que, por definición, es multicultural. Un mundo en el que pueblos libres, de diferentes razas y culturas, se unen, en hermandad, para derrotar a las fuerzas del mal. Los Anillos de Poder refleja eso. Nuestro mundo nunca ha sido exclusivamente blanco, la fantasía nunca ha sido exclusivamente blanca, la Tierra Media no es exclusivamente blanca", rezaba el comunicado.