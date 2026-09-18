VÍDEO: Primer vistazo a Ian McKellen como Gandalf en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum

Archivo - Ian McKellan es Gandalf en El Señor de los Anillos: La comiunidad del anillo - NEW LINE CINEMA / ENTERTAINMENT PICTURES - Archivo

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum continúa con su rodaje, de cara a un estreno en cines previsto para el 17 de diciembre de 2027. La cinta, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, contará con el regreso de varias estrellas de la franquicia, entre ellas, Sir Ian McKellen, a quien ya se ha podido ver de nuevo caracterizado como Gandalf, personaje al que dio vida tanto en la trilogía original como en la trilogía de El Hobbit.

La cuenta fan de X (antes Twitter) Tolkien Universe ha compartido un vídeo del actor británico listo para meterse, una vez más, en la piel del sabio y poderoso mago, al que dio vida en la Trilogía del Anillo y podteriormente en la trilogía de El Hobbit, siempre a las órdenes de Peter Jackson.

Así, McKellen aparece entre bastidores luciendo su pelo canoso y su icónica y enorme barba gris, y es que cabe recordar que los eventos de La caza de Gollum tienen lugar antes de que se convirtiera en Gandalf el Blanco.

🚨 BREAKING: The first look at Sir Ian McKellen as Gandalf on the set of “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” has been released. 🎬 pic.twitter.com/slCulgs2vS — Tolkien Universe (@Tolkienuniverse) September 17, 2026

La película se ambienta unos 17 años antes de La Comunidad del Anillo y se centra en la búsqueda de la criatura corrompida por el Anillo Único. "Es una historia de aventuras. Aragorn intenta encontrar a Gollum con Gandalf dirigiendo las operaciones desde la retaguardia", desveló McKellen en una entrevista con The Times, indicando así cuál será la función de su personaje.

REPARTO DE LA CAZA DE GOLLUM

En una reciente entrevista concedida a Variety, Serkis aludió a la posibilidad de usar IA en "algunos casos de rejuvenecimiento" y es que el suyo y el de McKellen no son los únicos regresos. La cinta contará con otras viejas caras conocidas de la franquicia, como Elijah Wood, que volverá a interpretar a Frodo Bolsón y Lee Pace, que encarnará de nuevo al personaje que diera vida en la trilogía de El Hobbit, el rey Thranduil.

En cuanto a los nuevos fichajes, Jamie Dornan recoge el testigo de Viggo Mortensen como Aragorn, Leo Woodall será el dúnedain Halvard, Kate Winslet dará vida a Marigol, matriarca del asentamiento de los Fuertes y Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa letal.