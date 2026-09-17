Anya Taylor-Joy quiere sacrificar a Chris Evans para salvar el mundo en el delirante tráiler de Sacrifice

Anya Taylor-Joy quiere sacrificar a Chris Evans en el delirante tráiler de Sacrifice - NETFLIX

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el primer tráiler de Sacrifice, la nueva película de Romain Gavras que está protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Evans. El actor que da vida a Capitán América de Marvel, interpreta a que una estrella de cine intenta recuperar su carrera en un acto benéfico tras un escándalo viral, mientras Joan, líder de un grupo radical encarnada por la protagonista de Gambito de dama, pretende cumplir una profecía para purgar la Tierra.

"¿Esto es una limusina eléctrica? ¿Acaso estoy a punto de llegar a una gala sobre el cambio climático en una reliquia de los años 90 que consume muchísima gasolina?", pregunta Mike Tyler, la estrella de cine venida a menos al inicio del avance. Instantes después, y vestido de esmoquin para la ocasión, se ve rodeado por una horda de fotógrafos.

"Perdí a mi padre este año y no estaba preparado", le cuenta intentando seducir a Pinault (Salma Hayek) en otra escena. Es entonces cuando Joan, el personaje de Taylor-Joy, irrumpe armada hasta los dientes en la gala con sus secuaces y comienza a efectuar disparos de aviso. "Que todo el mundo se quede quieto donde está", avisa.

A continuación, Joan les revela una antigua profecía según la cual la erupción de un volcán provocará la extinción de la humanidad. Para impedirlo, el grupo pretende sacrificar a Tyler y a los demás, arrojándolos al interior del volcán.

The volcano demands an offering.



Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Ambika Mod, Sam Richardson, Jonatan “Yung Lean” Leandoer, Jade Croot, Miriam Silverman, John Malkovich, Charli xcx and Salma Hayek Pinault star in SACRIFICE. Directed by Romain Gavras.



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SACRIFICE, UNA COMEDIA NEGRA APOCALÍPTICA

"Lo que comienza como una deslumbrante exhibición de filantropía e influencia pronto se convierte en una crisis con rehenes que obliga a todos los implicados a enfrentarse a cuestiones de fe, identidad y hasta dónde están dispuestos a llegar y qué están dispuestos a sacrificar.

Combinando comedia negra, suspense y drama psicológico, Sacrifice pone el foco en la cultura de la fama, el espectáculo mediático, el activismo de cara a la galería y la hipocresía de las élites, al tiempo que plantea cuestiones más profundas sobre la fe, las convicciones, la redención y la búsqueda de sentido en un mundo construido sobre las apariencias.

A medida que aumenta la tensión y la frontera entre la creencia y el delirio comienza a difuminarse, la película pasa de ser una sátira social mordaz a convertirse en una trepidante carrera contrarreloj", reza la extensa sinopsis de la película.

Dirigida por Gavras y coescrita junto a Will Arbery, Sacrifice también cuenta en su elenco con Vincent Cassel, que interpreta al multimillonario que organiza la gala y esposo de Pinault. Ambika Mod, John Malkovich, el músico y actor sueco Yung Lean y la cantante Charli xcx completan el reparto.

Sacrifice llegará simultáneamente a la plataforma en Estados Unidos y Francia el próximo 16 de octubre, aunque se desconoce cuándo lo hará en España.