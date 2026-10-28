Magnicidio, guerra y traición en el grandioso tráiler final de Dune 3 - WARNER BROS

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Cada vez queda menos para que Dune: Parte Tres llegue a los cines, el próximo 18 de diciembre. Y para amenizar la espera, Warner Bros ha lanzado el tráiler final de la cinta, que muestra cómo los años de combate han convertido a Paul en un tirano con demasiados enemigos, entre ellos, su antigua amada, Chani.

"Dime lo que sabes", exige el personaje de Timothée Chalamet al de Florence Pugh al inicio del avance. El emperador utiliza la Voz para doblegar a su esposa, quien acaba confesando que "va a haber un intento de asesinato" y que Chani (Zendaya) está involucrada en el complot.

"Sabemos cómo neutralizar al Emperador y acabar con esta locura", revela Scytale, un nuevo personaje encarnado por Robert Pattinson y que, en la obra de Frank Herbert, es un Danzarín Rostro. "Los Fremen cumplimos nuestra palabra", le asegura Chani. Y es que, tal y como lamenta Paul en otra escena, tras años de lucha, se ha convertido "en el opresor" que su amada "juró combatir".

El avance termina con la pareja recriminándose el daño que se han hecho, cada uno defendiendo que lo hacían por sus hijos y fundiéndose en un abrazo.

SINOPSIS Y REPARTO DE DUNE: PARTE TRES

Basada en El mesías de Dune, de Herbert, Dune: Parte Tres pondrá el broche final a la trilogía de Denis Villeneuve. La cinta se ambienta casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio y lo muestra como un tirano desalmado que debe hacer frente a las consecuencias de sus actos mientras le obsesionan visiones del colapso y la reaparición de Chani.

Aparte de con los ya mencionados Chalamet, Zendaya, Pugh y Pattinson, el filme cuenta en su reparto con Anya Taylor-Joy como Alia Atreides, Javier Bardem como Stilgar, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Issach De Bankolé como un Fremen llamado Farok, Jason Momoa como un ghola con el aspecto del fallecido Duncan Idaho y Nakoa-Wolf Momoa (hijo de Momoa) y Ida Brooke como los vástagos de Paul y Chani, Leto II y Ghanima.