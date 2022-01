Las escenas post-créditos de Spider-Man: No Way Home, explicadas: Así cambian el futuro del Universo Marvel

Ya está en los cines 'Spider-Man: No Way Home'. La aventura multiversal del Peter Parker de Tom Holland ha llevado a los límites al Universo Cinematográfico Marvel. La irrupción de icónicos villanos de las dos anteriores sagas ha provocado una serie de consecuencias que están por ver y que marcarán parte de la Fase 4. Y como primera muestra de ello, las escenas post-créditos que tiene la cinta.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Los rumores alrededor de las secuencias finales han resultado ser ciertos: son dos las escenas post-créditos. Una de ellas corresponde al propio spiderverso y la otra es el primer teaser tráiler de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. En ese sentido el guion se ha cumplido. Ahora bien, ambas han dejado varias cuestiones en el aire.

La primera secuencia extra está protagonizada por el Eddie Brock de Tom Hardy. La escena post-créditos de 'Venom: Habrá Matanza' reveló que el periodista y el simbionte fueron llevados al UCM. La introducción del antihéroe, que prometía un épico enfrentamiento contra el Spidey de Tom Holland, ha quedado en una simple promesa.

¿El motivo? Tras devolver al Doctor Octopus, al Duende Verde, a The Sandman, a Electro y al Lagarto a sus respectivos universos, con ayuda de los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los cuales también llegaron tras el fallo del hechizo del Doctor Strange. Todos regresan a sus mundos y eso le sucede también a Eddie Brock.

A pesar de no conocer la identidad de Spider-Man, Brock y Venom fueron atraídos también. Puede verse a un Tom Hardy perplejo bebiendo un garito de mala muerte, en lo que parece ser México. Después de que el camarero le explicase todo lo sucedido con Thanos, los Vengadores y el propio Spider-Man, Eddie decide ir a Nueva York para investigar.

Sin embargo, justo en ese momento, Brock y Venom son devueltos a su universo. Lo que apuntaba a ser un enfrentamiento entre el simbionte y Spidey, ha quedado en una mera anécdota... aunque a medias, porque un pequeño pedazo del simbionte se ha quedado, lo que significa que no sería descartable que ese fragmento vaya a dar problemas en la anunciada nueva trilogía del superhéroe arácnido.

EL MULTIVERSO SIGUE DESATADO

La segunda secuencia es un teaser que revela mucha información pese a su brevedad. En este avance, el Doctor Strange tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber invocado un conjuro que ha provocado una ruptura en el equilibrio del multiverso. Aunque el Hechicero Supremo (con permiso de Wong y los tecnicismos, claro) haya realizado otro hechizo para provocar que todo el mundo olvide la identidad de Spider-Man, eso no ha sido suficiente.

Con la estructura del multiverso alterada, debe buscar una solución a su estropicio, lo que le hace acudir a la otra gran fuente de magia del UCM: la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen. Esta continúa viviendo de forma ermitaña en su refugio y cuando se encuentra con Stephen Strange, pide disculpas por lo sucedido en Westview, sin saber que el mago ha venido a pedir su ayuda.

Tras esto, se suceden varias imágenes intercaladas que muestran a Mordo (Chiwetel Ejiofor) y Christine Palmer (Rachel McAdams), ésta a punto de pasar por el altar con un novio diferente al Dr. Strange, que aparece como mero invitado.

Por otro lado, es el debut también de América Chávez, la superheroína interpretada por Xóchitl Gómez aparece brevemente de espaldas y junto con Stephen y Wanda en una puerta que da a una realidad paralela. Su habilidad es la de abrir portales a otras realidades, lo que puede resultar fundamental para la historia.

Mordo revela también quién es el gran villano de la cinta, que resulta ser una variante malévola de Strange. "Espero que entiendas que el principal peligro de nuestro universo eres tú", le dice mientras irrumpe un Cumberbatch de aspecto oscuro y maligno que recuerda al Doctor Strange Supremo.

Sin duda, 'Spider-Man: No Way Home' ha abierto las puerta a un sinfín de teorías que surgirán alrededor de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que abordará completamente las consecuencias de desatar el caos en el multiverso.