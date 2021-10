La escena post-créditos de Venom: Habrá Matanza cambia el Universo Marvel para siempre

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque en muchos países queden aún varios días más para el estreno de 'Venom: Habrá Matanza', en Estados Unidos el simbionte ya está conquistando al público. Por supuesto, esto también ha significado que la escena post-créditos de la cinta protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson ha salido a la luz, confirmándose las filtraciones que venían adelantado su contenido hace meses.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Finalmente, el público ha podido comprobar que la supuesta filtración de la escena durante los preestrenos para fans era cierta. Había muy pocas dudas acerca de su veracidad. Ya es, por tanto, oficial: Venom se ha unido al Universo Cinematográfico Marvel, aunque las consecuencias de la llegada del simbionte al UCM están por ver, pues la secuencia ha dejado más incógnitas que certezas.

Para empezar, en esa secuencia extra ha llamado la atención la forma en la que Eddie Brock es transportado al UCM, en un estilo que ha recordado a cómo los personajes saltaban de una realidad a otra en 'Spider-Man: Un nuevo universo'. La habitación de hotel en la que está el periodista cambia radicalmente y es en ese momento cuando también cambia la programación de la televisión, que pasa de una serie a un un boletín informativo sobre la revelación de la identidad de Peter Parker.

La reacción de Venom, el cual lame la pantalla con la imagen del personaje Tom Holland y el logo del Daily Bugle mientras pronuncia "¡Ese tipo...!" de una forma ambigua, deja la incógnita de si el simbionte aparecerá en 'Spider-Man: No Way Home' o si habrá un cara a cara entre el trepamuros y el parásito alienígena. Por otro lado, plantea varias preguntas acerca del multiverso.

La primera es la forma en la que Brock ha terminado en el UCM. El que sea transportado de esa manera vendría a confirmar que las dos cintas en solitario de Venom estaban en una realidad paralela a la del Peter Parker de Holland. La segunda, ¿cómo han terminado Brock y el simbionte transportados y quién lo ha hecho?

A pesar de que Venom estaba comentándole a Brock que este no conocía aún el potencial del simbionte, cuya misión era invadir la Tierra, este no ha sido el causante del cambio de universo, pues parece tan sorprendido como el propio Eddie.

¿Acaso ha sido obra del conjuro del Doctor Strange que apareció en el tráiler de 'No Way Home'? ¿O habrá sido la ruptura de la separación de los multiversos que tuvo lugar en 'Loki'? ¿Y si ha sido obra del Ultrón que viaja por las diferentes realidades en 'What If'?

Además, la noticia que informa de la identidad de Spider-Man tiene una secuencia inédita de Peter Parker, el cual aparece desenmascarado pero ataviado con su traje de superhéroe, lo que hace que el informativo sea distinto al que se vio en la escena post-créditos de 'Lejos de casa'. ¿Significa esto que Venom se unirá al regreso de personajes como Doctor Octopus, Electro o el Duende Verde?

El que Venom haya saltado de universo a otro no solo lo convierte en el primer personaje de entrar en el UCM de esta forma -a la espera de volver al Deadpool de Ryan Reynolds-, sino que abre el abanico a múltiples posibilidades relacionadas con los personajes de Marvel que tiene Sony... e incluso con los antiguos X-Men de la ya absorbida Fox.

Por un lado, plantea la cuestión de la posibilidad de que 'Morbius' también forme parte del UCM -la aparición de Michael Keaton en el filme protagonizado por Jared Leto no hace sino aumentar las posibilidades-, como también Kraven, el cual será interpretado por Aaron Taylor-Johnson, otrora el Quicksilver de los Vengadores y hermano de Wanda Maximoff.

Por otro, también deja abierta la puerta a que el Spider-Man de Tom Holland termine en un universo distinto del de Marvel, lo que haría que Sony crease es universo relacionado con los personajes del Hombre Araña aparte del UCM, algo que ya se planteó ante el sonoro desacuerdo de 2019 que provocó la salida temporal del héroe arácnido de la franquicia.

Además, también deja la puerta abierta a que otros personajes de Marvel, como los Nuevos Mutantes o los X-Men, puedan vivir una experiencia similar y salten al UCM. Al abrir las puertas del Multiverso, todo es posible... para alegría (o confusión) del fandom.