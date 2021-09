Primeras reacciones a Venom 2 Habrá Matanza: "Como la primera pero más grande" y con imperdible escena post-créditos

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

A tan solo días del estreno oficial de Venom: Habrá Matanza, Sony ha proyectado ya la película en un pase especial en Estados Unidos al que han podido asistir varios miembros de la prensa especializada. Esto ha hecho que las primeras impresiones no se hayan hecho esperar y que los asistentes a esta sesión hayan compartido en sus redes sociales su percepción en torno al filme.

Aunque no son especialmente entusiastas, y todos parecen coincidir en que no es la película que revolucionará el género de los superhéroes, estas reacciones iniciales auguran una cinta divertida, con personajes bien desarrollados y llamativas interpretaciones.

Además del trabajo de Hardy y Harrelson, la otra gran atracción del filme parece ser su escena post-créditos que obsequiará a los fans más pacientes con una gran sorpresa.

Respecto a las similitudes con su antecesora, la crítica señala que podría considerarse más de lo mismo, solo que llevado una mayor escala. "Igual que la primera pero más grande y vertiginosa, la he disfrutado y olvidado al momento", ha señalado el periodista Germain Lussier.

Lo que más parece haber gustado a quienes la han visto ha sido la relación entre Eddie y Venom, algo que señalan como "super divertida", aunque a veces eso le reste peso a Matanza en la película.

#VenomLetThereBeCarnage has some really entertaining and charming moments—particularly between Eddie & #Venom which is still a super fun dynamic—but the movie gets a bit lost in the #Carnage of it all. There's too many ideas and the movie just barrels through the mess to the end. pic.twitter.com/IiZAw0qjET — molly freeman (@mollyrockit) September 28, 2021

VENOM LET THERE BE CARNAGE: My gosh these movies are SO stupid and I can’t help how much I enjoy them. I could watch 10 more movies of Eddie and Venom calling each other losers. There’s a scene where Eddie and Venom are laying out on the beach together and they watch the sun set. — Mike Ryan (@mikeryan) September 28, 2021

VENOM: LET THERE BE CARNAGE embraces the absurd buddy romance from the first film even more. Andy Serkis keeps the action & humor moving quickly even if it doesn’t always land. Tom Hardy’s gonzo performance is still a highlight while Woody Harrelson relishes every sadistic moment pic.twitter.com/lQN9W3vaBx — Matt Neglia @NYFF (@NextBestPicture) September 28, 2021

En cuanto a su protagonista, Tom Hardy, y al villano principal del filme, Woody Harrelson, la crítica señala la divertida actuación del actor que encarna a Eddie Brock, mientras que el antagonista destacaría por mostrarse tremendamente sádico, recordando a algunos su papel en la película Asesinos Natos.

Venom: Let There Be Carnage is a wild-ass movie of the highest order. Ultraviolent rom com that is delightfully self aware and weird. Tom Hardy gives 200%. Whatever you do, don’t miss the post-credits. #VenomLetThereBeCarnage pic.twitter.com/yoSBH67wMs — Dan Casey (@DanCasey) September 28, 2021

Tom Hardy is fantastic in #Venom2 - a film that gladly & madly leans into its darkly hilarious tone & then some. Definite NATURAL BORN KILLERS vibes from our villains, but it’s ultimately Hardy who steals every scene w/ a one-of-a-kind performance that’s SO much fun to watch pic.twitter.com/97vO6rHing — Erik Davis (@ErikDavis) September 28, 2021

Andy Serkis dirige esta secuela, escrita por Kelly Marcel ('Cincuenta sombras de Grey') y basada en una historia de Marcel y Tom Hardy. Junto con Hardy y Harrelson, completan el reparto Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott y Stephen Graham.