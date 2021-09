Nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home con Doctor Strange y Octopus en glorioso 4K

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) es una de las películas que más expectación está despertando entre los fans. Muestra de ello es que su tráiler batió un récord al alcanzar más de 355 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Quienes no dejan de ver el avance en bucle están de enhorabuena, ya que su versión en 4K ya está disponible.

Aunque contiene las mismas imágenes que el tráiler visto hasta ahora, el nuevo avance publicado en Youtube por 4K Clips And Trailers, además de estar en formato IMAX, lo que significa un cuadro de imagen más amplio, cuenta con una altísima resolución en 4K.

El filme contará con el regreso de varios villanos de anteriores encarnaciones a la de Holland, como el Doctor Octopus de Alfred Molina que aparece en el tráiler y Jaime Fox, que dará vida a Electro, así como la más que posible presencia del Duende Verde de Willem Dafoe. Junto a ellos habrá varios 'sospechosos habituales' de esta trilogía como Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch acompañará al joven héroe trepamuros.

A pesar de no estar confirmado, también hay rumores de que el filme podría contar con la aparición de Charlie Cox, quien dio vida a Matt Murdock, más conocido como Daredevil, en la serie de Netflix, como el abogado que defenderá a Parker. Tampoco está confirmada la aparición de las anteriores versiones de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, a pesar de que las fotografías filtradas del rodaje ya han adelantado su regreso.