La directora de The Marvels carga contra Doctor Strange 2 por desviarse de los cómics de Marvel

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

The Marvels, será la película con la que los destinos de Carol Danvers/Capitana Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris) se cruzarán por primera vez en el UCM. Y Nia DaCosta, la directora de la película que verá la luz el próximo 10 de noviembre, ha criticado duramente Doctor Strange en el Multiverso de la Locura por distanciarse de lo establecido en los cómics publicados por Marvel.

Sam Raimi se atrevió a profundizar en las diversas realidades alternativas que conforman el intricado Multiverso del UCM en la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch. Pero la forma en la que lo hace el Multiverso de la Locura no es algo que convenza a DaCosta.

En una reciente entrevista con Total Film, DaCosta asegura que le resultó muy estresante cómo el Reed Richards de John Krasinski explicaba las incursiones multiversales en la película de Raimi. La variante de Mr. Fantástico en la Tierra-838 revela que estos incidentes en los que un universo comienza a colisionar con otro, son fruto de lo que ocurre cuando alguien se adentra por el multiverso, alterando el orden natural de las cosas.

Esta licencia creativa que se tomó la cinta de Raimi no le gustó en absoluto a la directora de The Marvels porque no es así como ocurre en los cómics algo que para ella fue "muy estresante". En las viñetas, estas incursiones multiversales que tienen su origen en el arco de Secret Wars, se producen tras la muerte en cada universo del villano conocido como el Hombre Molécula, al que se han enfrentado en no pocas ocasiones Los 4 Fantásticos.

CONEXIÓN CON SECRET WARS

Ya la productora de The Marvels, Mary Livianos, aseguró en la misma entrevista que la película de DaCosta no solo aprovechará la ocasión para ampliar el UCM, sino que también beberá directamente de los cómics de Secret Wars.

"En Ms. Marvel, aprendimos que el brazalete, emparejado con alguna otra forma de poder, puede causar un agujero temporal en el espacio y el tiempo para trasladarte a otro lugar. Con el poder de ambos brazaletes, definitivamente es posible hacer más. Y veremos la culminación de esto mismo durante el transcurso de la película. Lo que conducirá hasta grandes oportunidades para el futuro del UCM, independientemente de lo que quieran hacer con los Vengadores y las Secret Wars", aseveró.

"Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero unas consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de su superfan de Jersey, Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel y los de su sobrina, a la que llevaba tiempo sin ver, la Capitana Monica Rambeau. Juntas, este insólito trío deberá formar un equipo y aprender a trabajar unidas para salvar el universo como The Marvels", reza la sinopsis de la película, en cuyo reparto también se encuentran Park Seo-joon, Saagar Shaikh, Mohan Kapur, Zenobia Shroff, Caroline Simonnet y Samuel L. Jackson.