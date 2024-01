Filtración masiva de Spider-Man 4 confirma la presencia de dos héroes de Marvel

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Tras Spider-Man: No Way Home, Tom Holland volverá a ser Peter Parker en la cuarta entrega cinematográfica del personaje. Y nuevas informaciones sugieren que junto a él estarán dos de los más queridos héroes Marvel, Daredevil (Charlie Cox) y Ant-Man (Paul Rudd).

Según ha dejado caer el conocido insider, Daniel Ritchman, Cox tiene un peso considerable en la trama de Spider-Man 4. Lo que tendría sentido, después de todo, ya interpretó a Matt Murdock en un pequeño cameo en No Way Home.

Además, la información también asegura que en el filme, cuyo rodaje no arrancará hasta 2025, también aparecerá el mismísimo Scott Lang, alias, Ant-Man. Al parecer, la idea es que otro héroe Marvel asuma la figura de mentor que supusieron para el Peter Parker de Holland Tony Stark en la primera película, Nick Fury en la segunda entrega y, en menor medida, Doctor Strange en No Way Home.

Y ese nuevo mentor o consejero experimentado de Peter sería Scott Lang. Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que esto vaya a ser así ya que ni la propia Marvel o Kevin Feige se han pronunciado al respecto. Dicho esto, no son pocos a quienes les gustaría ver en la gran pantalla al Spider-Man formando, como ya ocurriese en los cómics, equipo con Daredevil.

Sin embargo, habrá que esperar a más detalles sobre el filme. De hecho, los últimos rumores señalaban que Jon Watts podría no ser el escogido para dirigir la cuarta entrega de Spider-Man e incluso, se estaría barajando el nombre de Drew Goddard (Malos tiempos en El Royale, La cabaña en el bosque) para que recoja el testigo como director.

De momento, lo único seguro es que, tras dejarse ver por varios episodios de She-Hulk, Cox volverá a enfundarse el traje del hombre sin miedo en Daredevil en Born Again, su propia serie aún no cuenta con fecha de estreno en Disney+. El personaje tiene confirmada su presencia en Echo, el spin-off de Ojo de Halcón que recuperará a Alaqua Cox como Maya López y a Vincent D' Onofrio como Wilson Fisk, alias Kingpin, y que llega ya a Disney+.