Alaqua Cox explica la presencia de Daredevil en Echo y justifica su violencia: "Está llena de rabia"

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Echo, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel ya está en Disney+. El proyecto es una suerte de spin-off de Ojo de Halcón protagonizado por Alaqua Cox. Pero junto a ella también regresan personajes tan icónicos como el Daredevil de Charlie Cox.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, la actriz ha explicado cómo se ha gestionado el retorno del Hombre Sin Miedo. "Sé por los cómics que Daredevil y Echo han trabajado y trabajan juntos. Pero en la serie, realmente solo hace un acto de presencia", reconoce.

Pese a lo esporádico del regreso del Diablo de Hell's Kitchen, quien sí aparece con mayor protagonismo es el Kingpin de Vincent D'Onofrio. Y es que Echo es clara heredera del tono oscuro y violento de la serie de Daredevil de Netflix. De hecho, es la primera serie del UCM para Disney+ con calificación R (solo para adultos).

Algo que a Cox le parece una gran oportunidad y muy coherente con la historia de su personaje. "No me importa la calificación R. Creo que emocionará al público, o eso espero. No sé si tenía que ser necesariamente tan violenta, pero el personaje de Maya es un poco violento", comenta la intérprete.

"Creció con muchos traumas, emociones y negatividad. Por eso es apropiado tener algo de violencia, porque ella está llena de rabia y busca venganza. Quiere encontrar a las personas que mataron a su padre. Además, su madre probablemente también murió por culpa de gente mala. Así que creo que será emocionante", sentencia Cox.

Por último, la actriz asegura que, más allá de Echo, no sabe cuál será el destino de Maya López en el UCM. Aunque, eso sí, confía en poder seguir desarrollando al personaje. "Espero que veamos más a Maya. No voy a spoilear nada, pero estaría bien poder profundizar en su historia. Me encantaría poder volver a interpretarla, absolutamente. Pero ya veremos", concluye.