Andrew Garfield da buenas noticias sobre The Amazing Spider-Man 3

El regreso de Andrew Garfield a Spider-Man: No Way Home fue uno de los momentos más celebrados de toda la película. El actor, que dio vida a Peter Parker en la saga The Amazing Spider-Man, se reconciliaba con el público después de dos entregas que no habían tenido la recepción esperada. Ahora, Garfield ha reconocido que la historia de su personaje sigue viva.

En el libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, que está a punto de salir a la venta, se recogen algunas reflexiones de Garfield acerca de ese retorno y de cómo la aventura de la película supone un aire fresco para su Peter. “Cambió su vida. Volverá sabiendo que tiene hermanos. Volverá inspirado para seguir su destino, su vocación, el propósito de su vida”, manifiesta Garfield.

“Al atrapar a MJ, compensó una terrible tragedia que trató de evitar en su mundo”, afirma en referencia al momento en el que salva al personaje de Zendaya, en un claro paralelismo con la muerte de Gwen en The Amazing Spider-Man 2. “Si él no hubiera estado en el mundo de Peter 1, entonces es posible que MJ hubiera sufrido el mismo destino que Gwen. Su presencia tenía un propósito en ese sentido”, añade.

“Y creo que regresará con la mente muy abierta sobre el cosmos, el universo, la teoría de cuerdas y las dimensiones múltiples. Regresa increíblemente revitalizado”, sentencia. Precisamente por ello, considera que la historia de su Peter ha de seguir, abriéndose incluso a la posibilidad de hacerlo en pantalla con The Amazing Spider-Man 3.

“La historia nunca termina, la rodemos o no. Hay una historia ocurriendo en un universo, en alguna parte. Hay un potencial infinito con este personaje y todas sus diferentes iteraciones. Así que, sí, definitivamente estará ahí afuera haciendo algo”, concluye, dejando la puerta abierta a una posible resurrección de la saga.

Las dos entregas de The Amazing Spider-Man, estrenadas en 2012 y 2014, no fueron bien recibidas. Y, pese a los planes de continuar con una tercera película, esta fue cancelada en favor del Spider-Man de Tom Holland, que debutaría en el Universo Cinematográfico de Marvel poco después. Una década después, las posibilidades que ofrece el multiverso del UCM puede hacer posible esa segunda oportunidad.