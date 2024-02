Pedro Pascal, confirmado como Reed Richards en Los 4 Fantásticos de Marvel... por el sindicato de actores

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos debutarán dentro del Universo Cinematográfico Marvel con una nueva película que, dirigida por Matt Shakman, llegará a los cines en mayo 2025. El filme todavía no ha confirmado a sus protagonistas, aunque uno de los nombres que viene sonando desde hace meses es el de Pedro Pascal. Ahora, en una publicación en su página web oficial, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) ha confirmado que Pedro Pascal se sumará al rodaje para interpretar a Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico.

En noviembre de 2023 se dio a conocer que el protagonista de series como, The Mandalorian o The Last of Us era el elegido por la Casa de las Ideas para encarnar a Reed Richards, en la nueva versión cinematográfica de Los 4 Fantásticos. Además, fuentes cercanas al estudio aseguraban que el actor chileno se encontraba muy cerca de poder compaginar el proyecto con otras producciones que tenía pendientes como la secuela de Gladiator a las órdenes de Ridley Scott.

Tanto es así, que el pasado mes de enero, Pascal despejaba su apretada agenda al renunciar a la cinta de terror dirigida por Zach Cregger (Barbarian), Weapons, para poder interpretar a Mr. Fantástico en el UCM. Y, de hecho, una actualización en la biografía de la intérprete publicada recientemente en la web de SAG-AFTRA, corroboraba que, dentro de poco, comenzará a rodar la cinta de la familia más querida de Marvel.

"Pascal ha finalizado recientemente el rodaje de la esperada Gladiator 2, de Ridley Scott, y pronto comenzará la producción de Los Cuatro Fantásticos, de Marvel Studios", se leía en el anuncio. Sin embargo, poco después, la línea que confirmaba su fichaje fue eliminada del texto publicado en su biografía.

Hasta el momento, Ni Kevin Feige o la propia Casa de las Ideas, han anunciado oficialmente la incorporación de Pascal al elenco de la película. Por lo que, parece lógico asumir, que esta modificación efectuada en la web del sindicato de actores de Hollywood se deba a que sea oficial para anunciarlo junto al resto de nombres que interpretarán los otros tres protagonistas.

Personajes para los que suenan con fuerza nombres como Vanessa Kirby para dar vida a Sue Storm/La Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/La Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach para dar vida a Ben Grimm/La Cosa.