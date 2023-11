Así luce Pedro Pascal como Reed Richards en Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos cruzarán las puertas del Universo Cinematográfico Marvel con una nueva película que llegará a los cines el 25 de julio de 2025. Y si todo va según lo previsto, Pedro Pascal será quien interprete al mismísimo Reed Richards en la gran pantalla. Es por eso que ya hay quien ha imaginado como se vería el actor en el codiciado papel de Mr. Fantástico en la cinta que dirigirá Matt Shakman.

Hace escasos días, Deadline informaba de que el protagonista de series como The Mandalorian o The Last of Us es el escogido por la Casa de las Ideas para encarnar a Reed Richards, el líder de Los 4 Fantásticos en la nueva versión cinematográfica de la querida familia de superhéroes. A pesar de que el acuerdo no se ha sellado todavía, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el actor chileno se encuentra muy cerca de poder compaginar este proyecto con el resto de las producciones que tiene pendientes.

Esto ha servido de motivación al ya sobradamente conocido ilustrador Bosslogic, para plasmar en un brutal fan-art cómo se vería Pascal encarnando a Mr. Fantástico dentro del UCM. La ilustración, que ha sido compartida a través de su cuenta en Instagram, muestra al intérprete, luciendo las canas y barba de Reed Richards en los cómics de Marvel, en lo que parece ser su laboratorio, mientras sostiene una profunda mirada de preocupación, como si el peso del universo recayese sobre sus hombros.

Pese a tratarse de un mero fan-art, no son pocos quienes esperan que el acuerdo entre Pascal y Marvel se cierre satisfactoriamente para ambas partes. Por otra parte, el medio también señaló que solo es cuestión de tiempo que Marvel anuncie al resto del reparto de Los 4 Fantásticos con Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm, alias la Antorcha Humana, y Ebon Moss-Bachrach en el papel de Ben Grimm, también más conocido como la Cosa.

Las últimas informaciones también señalan que Javier Bardem es el favorito para dar vida en la cinta al mismísimo devorador de mundos, Galactus, papel que, inicialmente, le fue ofrecido a otro actor español de renombre, Antonio Banderas.