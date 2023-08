Vanessa Kirby y Joseph Quinn, favoritos para ser la Mujer Invisible y Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos de Marvel

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

El proceso de casting de Los 4 Fantásticos por fin ha encauzado su curso. El nuevo reboot de Marvel está previsto para 2025. Sin embargo, hasta el momento la compañía todavía no ha confirmado a ninguno de los cuatro actores que darán vida a Mr. Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa. Algo que parece que cambiará muy pronto.

Según el insider Jeff Sneider en su medio Above the Line, el estudio ya ha encontrado a sus principales candidatos para convertirse en los hermanos Storm. Cabe mencionar que Sneider suele tener información fiable relativa a los proyectos de Marvel Studios, si bien no se trata de anuncios oficiales.

De acuerdo a la fuente, para el personaje de Sue Storm, la Mujer Invisible, la compañía tiene como favorita a la actriz Vanessa Kirby. La intérprete, de 35 años, saltó a la fama por su papel como princesa Margarita en la serie The Crown. Posteriormente, ha aparecido en grandes franquicias como Misión Imposible y Fast and Furious. Además, fue nominada al Oscar por su papel en Fragmentos de una mujer.

En el caso de la Antorcha Humana, Johnny Storm, el principal nombre que baraja Marvel es el de Joseph Quinn. El joven de 29 años se hizo mundialmente conocido en 2022 gracias a su papel como Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things.

A su vez, Sneider también ha adelantado información sobre el resto de personajes de Los 4 Fantásticos. Con respecto a Reed Richards, Mr. Fantástico, los últimos rumores apuntaban a Matt Smith. Sin embargo, el insider asegura que la opción ha perdido fuerza. De hecho, indica, la compañía podría volver a contactar con Adam Driver una vez que el nuevo guion esté terminado cuando acabe la huelga. El actor de Star Wars habría rechazado el papel por no gustarle la primera versión de la historia.

En cuanto a la Cosa, Ben Grimm, Sneider desvela que Marvel también habría escogido ya a su actor, aunque no desvela ningún nombre. Lo que sí confirma es que Ebon Moss-Bachrach, que habría fichado por el proyecto, no será quien lo interprete. Por el contrario, el actor de The Bear podría dar vida a Silver Surfer o al Doctor Doom (que solo aparecerá al final del filme), según la fuente.

Por último, el insider también manifiesta que el villano Galactus tendrá un gran protagonismo en Los 4 Fantásticos y que estará interpretado por un actor latino. Esto encaja con los rumores que señalaban a que Antonio Banderas sería el devora-planetas en el futuro del UCM.

LA NEGACIÓN DE JACK QUAID

A pesar de que Sneider ha informado de que Quinn es el favorito para hacerse con el papel de la Antorcha Humana, el propio insider aseguró a principios de semana que Jack Quaid, Hughie en The Boys, también estaba en la disputa por conseguir el trabajo. Ante esas afirmaciones, el propio actor ha querido salir a desmentirlas.

"Hola a todos. No. No interpretaré a Johnny Storm, pero oye, me siento halagado. Sin embargo, ahora que estáis aquí, ¡haced una donación al Sindicato de Actores (SAG_AFTRA) si podéis!", negaba Quaid a través de un tuit en su cuenta personal.

Hello everyone. Nope. Not playing Johnny Storm but hey I’m flattered. Now that you’re here though, donate to the @sagaftra foundation if you can! https://t.co/ertJTWWhYb — Jack Quaid (@JackQuaid92) August 3, 2023

Estas palabras dejarían vía libre a Quinn que, junto con Kirby, podrían ser los primeros anuncios del reparto de Los 4 Fantásticos después de muchos meses de espera. La película fue anunciada en 2020 y su estreno está previsto para el 30 de abril de 2025. Sin embargo, debido a las huelgas de guionistas y actores, el filme aún podría retrasarse.