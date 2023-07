Así conecta Spider-Man: Cruzando el Multiverso con Los 4 Fantásticos

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

El regreso a los cines de Miles Morales en Spider-Man: Cruzando el Multiverso, ha venido acompañado de muchas y muy variopintas variantes de Spidey. Además de las diferentes versiones del hombre araña y los varios universos por los que viaja, en la cinta también se incluye un guiño a otra de las más populares sagas de Marvel: Los 4 Fastásticos.

La segunda entrega de la trilogía que pondrá fin el próximo año con Spider-Man: Más allá del Multiverso, incluía una referencia a la película de La Primera Familia de Marvel. El detalle tiene que ver con el personaje de Bombastic Bag-Man, que pasó por diferentes versiones, según cuenta Kristofer Anka, la diseñadora de personajes y vestuario de la película de Miles.

"The Bombastic Bagman. Tuve que probar algunas versiones diferentes, desde algunas como las del cómic hasta otras versiones más originales, pero aun así fue una exploración de estilo muy divertida", cuenta Anka a través de su cuenta de Twitter.

The #BombasticBagman



Had to try a few different versions ranging from accurate to the comic to some more original versions, but was still a very fun style exploration.#AcrossTheSpiderVerse pic.twitter.com/JObB3biszO