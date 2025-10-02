David Corenswet (Superman), enfadado con James Gunn por la temporada 2 de El Pacificador

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de la segunda temporada de El Pacificador (Peacemaker) incluyó el cameo de un personaje clave de Superman. Una gran aparición que el villano hizo en solitario en lugar de acompañado de su némesis, algo que, según ha explicado James Gunn, hizo enfadar a David Corenswet, actor encargado de dar vida al hombre de acero.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como bien sabrán los seguidores de la serie de HBO Max, en un momento del sexto capítulo, Rick Flagg acude a la prisión de Belle Reve para encontrarse con Lex Luthor, el acérrimo enemigo de Superman a quien da vida Nicholas Hoult y que acabó entre rejas tras ser derrotado por el héroe en la película.

"De hecho, David [Corenswet] estaba muy molesto porque Nick [Nicholas Hoult] pudo participar en la serie y él no", reveló Gunn en una entrevista concedida a Variety. "Simplemente no funcionó", sentenció, poniendo fin así a los rumores acerca de un posible cameo de Superman en El Pacificador.

El cineasta justificó la ausencia del hombre de acero alegando que el cameo de Hoult tenía una razón muy concreta... y que conecta directamente con Man of Tomorrow, cinta que verá la luz en cines el 9 de julio de 2027.

"Necesitaba a Lex en la serie para cumplir un propósito específico. Y, en realidad, lo que Lex y Rick Flag están tramando afecta mucho a lo que sucede en un aspecto de Man of Tomorrow. Así que todo está conectado", explicó Gunn.

Además, aseguró que la relación entre Rick Flag y Lex Luthor será "algo potencialmente negativo para Superman y todos los metahumanos". Al colaborar con Flag, Luthor se convierte en socio de A.R.G.U.S., algo que lo sitúa un paso más cerca fuera de la cárcel, preparando así el terreno para Man of Tomorrow.

Gunn también aseguró que, aunque aún no tenía claras "algunas cosas", sí que sabía cuál iba a ser la historia del DCU a grandes rasgos mientras escribía la segunda temporada de El Pacificador. "Eso fue algo que le presenté a David Zaslav (director ejecutivo de Warner Bros. Discovery) incluso antes de aceptar el trabajo. Le dije: 'Esta es la historia. Va a haber esta película, esta serie, esta película, esta serie, y todas ellas encajan de diferentes maneras'", explicó.

"Hubo cosas que llegaron, como Clayface, que no esperábamos, y otras que han supuesto un camino más difícil de recorrer. Pero el esquema general de esa historia global es el que estamos siguiendo en Superman, Peacemaker, Man of Tomorrow y más allá", adelantó.

Así, parece que Gunn, máximo responsable de DC Studios en el plano creativo, lo tiene todo planeado y que el cameo de Lex en El Pacificador no hace más que confirmar que la serie conecta directamente con Man of Tomorrow que, en palabras de Gunn, será "una historia tanto de Superman como de Luthor" y donde ambos "trabajan juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior. Respecto a El Pacificador, habrá que esperar a los viernes 3 y 10 de octubre para que sus dos últimos episodios aterricen en HBO Max.