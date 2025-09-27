Tierra-X, el mundo nazi del final de El Pacificador 2x06, explicado

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

A lo largo de toda la segunda temporada de El Pacificador, Chris ha visitado una y otra vez una realidad alternativa que idealiza donde "todo es exactamente igual que la nuestra, pero mejor". Hace de ella un refugio perfecto donde vive más feliz que nunca como uno de los héroes más queridos del planeta, pero el sexto episodio de la serie protagonizada por John Cena revela por fin la oscura verdad detrás del supuesto paraíso de Chris... y no tiene nada de paraíso.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras media temporada flirteando con la idea de permanecer en aquella realidad alternativa, donde su hermano sigue con vida, su relación con Emilia Harcourt es posible, su padre no es un monstruo (o eso pensaba él...) y el mundo lo adora como miembro del Top Trio, El Pacificador dio el paso de hacer de este universo su nuevo hogar en el quinto episodio.

Pero después de que Chris se mudara a la nueva dimensión y cerrase la puerta tras de sí, en el nuevo capítulo los 11th Street Kids (Adebayo, Harcourt, Adrian /Vigilante y Economos) reabren la Cámara de Despliegue Cuántico desde el sótano de la casa de la madre de Vigilante, desde donde el grupo improvisa un viaje entre mundos para traer de vuelta a su amigo. Una vez allí, el equipo se divide y cada uno descubrirá a su manera la terrible realidad de esta otra Tierra.

Las primeras señales de alarma saltan cuando Harcourt, camino de A.R.G.U.S., observa que solo hay personas blancas en las calle, algo que los fans de la serie ya habían señalado, pues en todas las visitas a este mundo, no había rastro de diversidad racial. Poco después, cuando se reúne con Chris en A.R.G.U.S., verbaliza sus pensamientos y le dice "no he visto ni una sola persona de color desde que llegué". "Anda ya", le responde el protagonista que, como adelanta el título del capítulo, Chris que no ve, corazón que siente, está cegado por su nueva y feliz vida.

Tras las palabras de Harcourt inmediatamente aparece Adebayo, que había salido a dar un paseo por el vecindario, extrañada ante ser el destino de las ojipláticas miradas de varias personas. Es ahí cuando Keith, el hermano de Chris que regresaba a casa, frena de golpe su camioneta y baja del coche alerta. "Se ha escapado una. ¡Una negra!", grita mientras reúne a varios vecinos para dar caza a Adebayo.

El cierre del capítulo redobla la angustia con una Adebayo que huye por el barrio residencial perseguida por una caucásica turba, no sin antes revelar más sobre la sociedad de aquel universo cuando Harcourt le muestra a Chris una bandera de Estados Unidos en A.R.G.U.S. con la esvástica sustituyendo a las estrellas. Confirmación visual de que la agencia y, por extensión, el país, está dirigido por un régimen nazi: la Tierra-X de los cómics de DC.

¿QUÉ ES LA TIERRA-X EN DC?

Pero aún queda algo de esperanza en esta peligrosa Tierra, pues Adrian / Vigilante tiene un feliz encuentro con su versión multiversal en el que se desvela que hay grupo de héroes luchando contra esta sociedad. Después de, muy al estilo extravagante e impredecible del personaje, percatarse de que prácticamente todos los gustos entre ambos Vigilantes son iguales, descubren, para sorpresa de los dos, que están en desacuerdo en un aspecto muy importante de sus vidas.

Mientras el Adrian "original" adora al Pacificador, el de la Tierra-X lo desprecia hasta el punto de que lleva "toda la vida luchando contra todo lo que representa", pues es su "archienemigo" y la razón por la que se unió a Los Hijos de la Libertad, el grupo que ya se mencionó en el 2x03 como una resistencia que actúa contra el Estado de esta Tierra.

Un grupo del que Economos necesitará ayuda cuánto antes, pues, de vuelta en la casa familiar de Chris en la Tierra alternativa, John está solo cuando irrumpe el Auggie de ese universo, el Dragón Azul . El patriarca lo reduce de inmediato, llegando a clavarle un cuchillo en la mano, y bajo coacción el amigo de Chris le revela todo: que el Pacificador de la Tierra-X está muerto y que el que convive con ellos es un reemplazo llegado de otra realidad.

El concepto de Tierra-X, que se vio por primera vez en los cómics de DD, en 1973, presenta un mundo donde los nazis ganaron la II Guerra Mundial y un grupo de rebeldes, los Freedom Fighters liderados por Uncle Sam, resiste al régimen. Su versión moderna más popular apareció en la televisión con el cruce Crisis on Earth-X del Arrowverso, el crossover de CW entre Green Arrow, Supergirl, The Flash y DC Legends of Tomorrow.

Para descubrir el destino de los vulnerables 11th Street Kids en una peligrosa Tierra hay que esperar hasta los viernes 3 y 10 de octubre, fechas en las que llegarán a HBO Max los dos últimos episodios de la serie.