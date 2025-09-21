Archivo - El rodaje de Clayface revela otra referencia directa a Batman en el DCU de James Gunn - DC COMICS - Archivo

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Tras la cartelería circense relacionada con Dick Grayson/Robin o la referencia directa al Joker, el rodaje de Clayface, película centrada en el villano de Batman cuyo estreno está fijado para el 11 de septiembre de 2026, ha revelado otro guiño al universo Gotham. Una nueva imagen procedente del set supone la primera mención explícita a la familia Wayne en el DCU.

La fotografía, compartida en X por un usuario identificado como Grace, muestra la fachada de un edificio deteriorado con el letrero "Wayne Community Center", lo que indica la presencia en Clayface de la filantropía institucional en Gotham vinculada a Bruce Wayne o a sus padres. Es el primer guiño visible a esta familia más allá del cameo de El Caballero Oscuro en la serie animada Creature Commandos.

clayface set shots from today!!! wayne community center and some graffiti, the first shot is where they’re filming right now, but we were turned away haha#clayface #dc pic.twitter.com/rL1GSAvHnQ — Grace 🇵🇸 (@DevilsDefend) September 18, 2025

Así, la nueva filtración desde la producción del largometraje se suma a la del cartel con una equilibrista para promocionar la actuación de los Grayson Voladores, el equipo de trapecistas formado por la familia de Dick Grayson antes de convertirse en Robin, y a la mención al Príncipe Payaso del Crimen con un póster cuyo mensaje rezaba: "La corrupción es el ENEMIGO del pueblo", seguidas de "Marcha contra el G.C.P.D. Park Row, Gotham, este sábado a las 2 p.m.", antes de finalizar con un "ÚNETE AL JOKER".

Conviene, no obstante, no sobreinterpretar cada detalle del atrezzo de las grabaciones del filme, pues James Gunn ha advertido que no tiene tiempo para aprobar cada elemento de escenografía y ciertos grafismos vistos en el set.

Dirigida por James Watkins a partir de un guion inicialmente desarrollado por Mike Flanagan y con reescritura de Hossein Amini, Clayface promete explorar el terror corporal en el DCU a través de un actor (Tom Rhys Harries) que recurre a un experimento extremo y queda desfigurado, además de adquirir habilidades de cambiaformas. Naomi Ackie como la científica que precipita la mutación, Max Minghella como su prometido y detective de Gotham y Eddie Marsan en un papel aún por revelar completan el reparto principal.

Respecto al Batman del DCU, Gunn ha reiterado que, "aunque no hay grandes novedades", trabaja con el guionista de The Brave and the Bold, la película que presentará al Batman del DCU y a Damian Wayne, para sacar adelante el proyecto.