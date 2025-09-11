MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Man of Tomorrow (El hombre del mañana) desembarcará en los cines el 9 de julio de 2027. James Gunn, su director y guionista, ha disparado las expectativas de los seguidores del DCU al anticipar detalles sobre la trama de la película, que verá al Superman de David Corenswet y al Lex Luthor de Nicholas Hoult unidos contra un temible enemigo.

"Es una historia sobre Lex Luthor y Superman trabajando juntos, hasta cierto punto, contra una amenaza mucho, mucho mayor. Es más complicado que eso, pero esa es una gran parte de la trama", afirmó Gunn en el programa de Howard Stern.

"Se trata de una película tanto de Lex como de Superman", continuó. "Me entusiasmó trabajar con Nicholas Hoult. Empatizo, tristemente, con el personaje de Lex", aseguró Gunn. "Realmente quería crear algo extraordinario con ambos. Me encanta el guion", expresó sobre sus intenciones con Man of Tomorrow y satisfecho con la historia de la película.

En este punto, hay que recordar que, más allá de la obsesiva rivalidad de Lex con el hombre de acero, los compases finales de Superman mostraron a Kal-El viendo algo bueno en Luthor antes de que este fuese detenido y trasladado a la prisión de Belle Reve.

La ilustración con la que Gunn acompañó en Instagram el anuncio de Man of Tomorrow y su fecha de estreno, así como la compartida por Corenswet, mostraban a Superman y Luthor haciendo equipo.

No obstante, otra lanzada por Hoult revelaba a Lex recibiendo un golpe del kryptoniano en el aire. Por tanto, es bastante probable que, antes de formar una dupla imbatible en la película, cuya producción arrancará en verano de 2026, resuelvan sus rencillas o que Luthor intente vengarse de Superman. Pero la cuestión que surge ahora es... ¿Cuál es esa descomunal amenaza que obligará al Último hijo de Krypton y a Luthor a formar equipo? Se ha especulado con la posibilidad de que se trate de Brainiac.

Un ser del calibre de Brainiac representaría una amenaza lo bastante peligrosa como para que ambos se viesen en la necesidad de trabajar como un equipo. En los cómics de DC, esta poderosa Inteligencia Artificial del planeta Colu recaló en la Tierra con el objetivo de encoger varias ciudades.

Entre estas se encontraba Metrópolis, y su propósito era, una vez miniaturizadas, embotellarlas y así restaurar el planeta que gobernaba. De hecho, fue el responsable de miniaturizar y capturar Kandor, la única ciudad de Krypton que creyó en Jor-El, el padre biológico de Superman -interpretado fugazmente en la cinta de Gunn por Bradley Cooper- cuando advirtió que el planeta estaba condenado, por lo que decidieron evacuar a sus habitantes.

Si Gunn optase por incluir a Brainiac y la ciudad embotellada de Kandor en Man of Tomorrow, la película de Supergirl, que se estrenará el 26 de junio de 2026, con Milly Alcock retomando su rol como Kara Zor-El tras su breve irrupción en Superman, podría sentar las bases de la trama y preparar un desenlace épico con los kryptonianos invadiendo la Tierra. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.