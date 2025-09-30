James Gunn explica el loco giro nazi de El Pacificador (Peacemaker) tras una avalancha de mensajes

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de la temporada 2 del Pacificador (Peacemaker) ha estado cargado de sorprendentes revelaciones y... un loco giro que James Gunn mantuvo en secreto. Ahora el mandamás del nuevo Universo DC ha salido a explicar tras, según remarca, recibir avalanchas de mensajes de los fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En esta segunda entrega Christopher Smith/el Pacificador (John Cena) se ha adentrado en una realidad alternativa donde su hermano Keith (David Denman) y su padre Auggie (Robert Patrick) no solo estaban vivos, sino también totalmente unidos.

Sin embargo, en su sexta entrega la serie sorprendió a los fans con la nula presencia de personas de color en esta dimensión alternativa. Gunn esperaba, de hecho, que los espectadores se diesen cuenta. "Basta con que alguien diga: 'Eh, mirad a todos los actores que aparecen en este mundo'", admitió a Collider.

"En mis producciones, siempre me aseguro de que haya diversidad: personas de distintos orígenes y rasgos físicos distintos. Pero en cuanto alguien se da cuenta de que en este mundo no la hay, se da cuenta enseguida de lo que está pasando", afirmó. Después de que se descubriese el giro de la trama en la serie, Gunn empezó a recibir toneladas de mensajes.

"Esta mañana recibí una avalancha de mensajes de personas; no podían creer lo que estaba pasando. Porque están centrados en su propia experiencia con el Pacificador, al igual que yo cuando veo una serie: habitualmente no entro a internet, ni busco información sobre ella, ni tampoco comento en Reddit si no es algo mío. Pero en ese grupo online, todos estaban al tanto", apuntaló Gunn.

El director, guionista y copresidente de DC Studios destacó que el antihéroe de Cena ha afirmado desde el inicio de la temporada 2 que esa realidad alternativa es mucho mejor que el mundo en el que viven. "Creo que también es importante que la gente recuerde que nuestro mundo tiene muchos problemas, algunos muy serios, y varios de ellos se reflejan en la serie", expuso.

"Pero también existen cosas buenas, y es fundamental reconocerlas. Hay muchas personas que hacen el bien y que intentan generar cambios positivos, y no debemos fingir que eso no está ocurriendo. Al final, para mí, todo se centra en el viaje personal de Christopher Smith", zanjó Gunn.