El Pacificador 2x06: El esperado cameo de un villano clave de Superman conecta directamente con Man of Tomorrow

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Tras varias conexiones directas con Superman, como el "incidente Luthor" citado por A.R.G.U.S., la aparición de la Banda de la Justicia o el peligroso kaiju, El Pacificador ha sumado otro fuerte vínculo al largometraje dirigido por James Gunn en su sexto capítulo. El nuevo episodio de la serie protagonizada por John Cena no solo no es la excepción, sino que incluye un cameo de un personaje de enorme peso en el universo Superman para convertirlo en una pieza clave en la caza a través del multiverso de A.R.G.U.S. a Christopher Smith.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Despúes de perder la opción de capturar al Pacificador cuando este cruza, con intención de quedarse para siempre, a la realidad alternativa con la que ha tanteado toda la temporada, sumado a que Adebayo y su equipo se llevan la Cámara de Despliegue Cuántico, Rick Flag Sr. se quedó en el quinto capítulo sin opción tanto de atrapar a Chris como de tener herramientas para iniciar una nueva caza. En aquella entrega aseguró que iba a viajar a la prisión de Belle Reve para interrogar a un recluso capaz de ayudarle a localizar el portal dimensional y, con ello, al asesino de su hijo.

El 2x06 muestra el esperado encuentro entre el líder de A.R.G.U.S. y el preso, revelando que el convicto en cuestión es el mismísimo Lex Luthor, enemigo de Superman que acabó entre rejas tras los acontecimientos de la película protagonizada por David Corenswet. Interpretado también en El Pacificador por Nicholas Hoult, el villano, que ahora camina con bastón tras su encontronazo con Krypto, asegura cumplir una condena de 265 años encerrado, además, con metahumanos, algo que odia.

Por ello, está más que abierto a colaborar con Flag, que le ofrece un trato. Nada de libertad, pero sí un traslado a un centro sin metahumanos y "una oportunidad de redención" a cambio de colaborar ofreciéndoles su puntera tecnología para rastrear la Cámara de Despliegue Cuántico y a Peacemaker. A efectos prácticos, A.R.G.U.S. y Luthor son socios, pues más adelante en el capítulo Flag menciona que "ahora trabajamos con Lex Luthor".

Aunque Flag no le haya prometido la libertad, colaborar con un organismo como A.R.G.U.S. lo sitúa un paso más cerca fuera de la cárcel, una posibilidad que no es casual si se tiene en cuenta que la segunda temporada de El Pacificador prepara el terreno para la secuela Superman, Man of Tomorrow. El propio Gunn ya desveló que la serie funciona como antesala al proyecto que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. "Mirad la precuela de Man of Tomorrow AKA El Pacificador temporada 2", escribió el cineasta en X sobre la ficción televisiva.

El cameo de Luthor también encaja como preparativo para el episodio 8 de El Pacificador, sobre el que Gunn ya adelantó que comparte reparto de Superman y, según dejó caer John Cena, el Hombre de Acero podría aparecer en la serie. Fuera como fuese, la aparición de Lex en el 2x06 refuerza que El Pacificador es un puente narrativo inmediato hacia Man of Tomorrow, a palabras de Gunn, "una historia tanto de Superman como de Luthor" y donde ambos "trabajan juntos hasta cierto punto" frente a un enemigo superior.

Para continuar descubriendo conexiones entre Superman y El Pacificador hay que esperar hasta los viernes 3 y 10 de octubre, fechas en las que llegarán a HBO Max los dos últimos episodios de la serie.