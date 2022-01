¿Cuándo se estrena la próxima serie o película Marvel tras Spider-man: No Way Home y Hawkeye?

¿Cuándo Se Estrena La Próxima Serie O Película Marvel Tras Hawkeye Y Spider-Man: No Way Home?

¿Cuándo Se Estrena La Próxima Serie O Película Marvel Tras Hawkeye Y Spider-Man: No Way Home? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el final de Hawkeye, la aventura navideña protagonizada por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, y el estreno de la esperada Spider-Man: No Way Home, los fans de Universo Cinematográfico Marvel se preguntan cuál será la próxima serie o película que se estrene dentro de la exitosa macrofranquicia.

Tras un 2020 en el que, con motivo de pandemia, Marvel Studios se vio obligado a postponer todo su calendario y, por consiguiente, retrasar todos sus estrenos, lo que hizo que transcurrieran dieciocho meses entre el estreno de Spider-Man: Lejos de Casa, su úlitmo lanzamiento antes del estallido de la crisis del Covid, y WandaVision, este 2021 ha sido un gran año para la Casa de las Ideas.

En los últimos 12 meses han visto la luz las películas Viuda Negra, Shang Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) además de las series lanzadas en Disney+, comenzando por la mencionada Wandavisión y siguiendo con Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, ¿What if...? y ahora Hawkeye.

Ahora, tras el final de Ojo de Halcón, los seguidores más del serial marvelita deberán esperar cinco meses hasta el siguiente estreno de la Casa de las Ideas: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la segunda aventura en solitario del personaje encarnado por Benedict Cumberbatch que ya ha estrenado su primer tráiler y que verá la luz a principios de mayo de 2022.

Luego está previsto el lanzamiento Thor: Love and Thunder, la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Chris Hemstworth cuya llegada a los cines está prevista para el 8 de julio de 2022. El último estreno del estudio en cines será Black Panther: Wakanda Forever, que tras el fallecimiento de Chadwick Boseman llegará a las salas el 11 de noviembre.

A los estrenos en cines hay que sumarle las numerosas series que el UCM prepara para Disney + con títulos como Moon Knight, Ms Marvel y She-Hulk, aunque, por el momento, sin fecha prevista de estreno. Sin embargo, la guinda del pastel la pondrá James Gunn con un especial navideño de Guardianes de la Galaxia.