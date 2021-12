Chadwick Boseman dijo a Marvel que eligiese otro Black Panther tras su muerte

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

En pleno rodaje de 'Black Panther: Wakanda Forever', cuyo estreno, si no hay más retrasos en su accidentada producción, está previsto para noviembre del año que viene, Marvel parece que sigue sin intención de que ningún actor releve a Chadwick Boseman como T'Challa. Pero el hermano del fallecido actor ha declarado que a este le hubiera gustado que otro intérprete hubiera recogido el testigo para encarnar al rey de Wakanda.

En declaraciones a TMZ, Derrick Boseman declaró que T'Challa necesita seguir siendo parte del UCM y de 'Black Panther'. El hermano del actor reveló que el intérprete pensaba que el personaje era "más grande que él mismo" y agregó que T'Challa es un personaje muy importante para los niños negros, al poder sentirse identificados con él.

Eso sí, Boseman recalcó que su hermano nunca declaró de forma explícita lo que debería suceder con su personaje después de su muerte. Sin duda, todo un impulso al movimiento de los fans que piden un 'recast' para la secuela de Black Panther, a pesar de las reticencias de Marvel.

En abril de este año, el crítico Emmanuel Noisette lanzó una petición en Change.org pidiendo a la Casa de las Ideas que reformulase a T'Challa, creyendo que el relevo sería la mejor manera de honrar al personaje. La petición ha logrado más de 43.000 firmas.

Realmente, Marvel podría recuperar a Black Panther sin tener que recurrir al recast, gracias a la irrupción del multiverso. Como sucedió con Viuda Negra en 'What If...?', cuyo universo se echó a perder y fue recompensada por el Vigilante introduciéndose en otra línea de tiempo; esto podría suceder también a T'Challa, lo que podría abrir la puerta a un Black Panther de otro universo y con otro rostro no solo en la serie de animación, sino también en las películas y series de imagen real. Ahora, evidentemente, la pelota está en el tejado de Marvel.