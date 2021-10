La temporada 2 de What If contará con personajes Marvel de la Fase 4

MADRID, 6 Oct.

Desde su estreno en Disney+ el 11 de agosto hasta su final este miércoles con la emisión del noveno episodio, son muchos los personajes que han desfilado por las aventuras multiversales de ¿Qué pasaría si...? (What If...?), algunos han contado, incluso, con varias versiones. Y la segunda temporada de la serie de animación de Marvel Studios promete seguir en esta línea.... subiendo incluso su apuesta, ya que contará con nuevos personajes de la Fase 4 del UCM.

El creador y guionista A.C. Bradley reveló a EW algunos detalles de los próximos episodios. "En la segunda temporada mantendremos el formato de antología y habrá historias completamente nuevas, mucha diversión, nuevos héroes y añadiremos más elementos de la Fase Cuatro de los que obviamente pudimos añadir esta temporada. Con suerte veremos a los personajes de Eternals, Shang-Chi y Viuda Negra", adelantó.

"La diversión de What If...? es que podemos explorar todo el infinito multiverso, así que intentamos usar todo lo que podemos. Quiero jugar con todos estos personajes y, por mucho que me encante la Agente Carter, tenemos que compartir ese amor. Estoy muy emocionado de mostrar nuevos mundos, nuevos héroes", añadió.

Bradley también confirmó que todos los guiones de la temporada 2 ya se han completado. Ya se sabía que la segunda temporada incluiría un episodio de Viuda Negra, pero los episodios de Shang-Chi y Eternals son una novedad.

Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, ya manifestó su interés por que el personaje apareciera en la serie de animación. "Literalmente todo es posible, como un multiverso en el que Shang tiene un blog de Marvel y simplemente lo sigues mientras investiga dentro y fuera de las oficinas e intenta obtener información privilegiada sobre todos los héroes. Sería como Gossip Girl pero con Shang", declaró al podcast Phase Zero.