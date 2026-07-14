Confirmada la duración de Vengadores: Doomsday, que se queda cerca del récord de Marvel

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 18 de diciembre llegará a los cines Vengadores: Doomsday, la quinta entrega de la saga grupal de Marvel Studios. Con el regreso de Robert Downey Jr., ahora encarnado al gran villano Doctor Doom, como gran atractivo, el filme es sin duda uno de los grandes eventos cinematográficos del año. Y su colosal duración, confirmada ya, da buena cuenta de ello.

Así, según informa The Hollywood Reporter el nuevo filme dirigido por los hermanos Russo contará con un metraje de 165 minutos (dos horas y 45 minutos). Si bien es poco probable que el montaje final de la película esté cerrado con tanta antelación, la venta de entradas anticipadas a la que ha tenido acceso la publicación, y que en Estados Unidos comenzará el próximo 20 de julio, implica que esta duración solo puede variar ligeramente.

Vengadores: Doomsday será, por tanto, una de las películas más largas de Marvel Studios... aunque no la de mayor duración. Sus 165 minutos la convierte en la producción más larga del estudio por encima de Vengadores: Infinity War de 2018 (149 minutos), pero por debajo que Vengadores: Endgame de 2019 (181 minutos). la primera entrega de Los Vengadores de 2012 (143 minutos) y su secuela, Vengadores: La era de Ultrón, de 2015 (141 minutos).

En todo caso, de confirmarse esta duración, Vengadores: Doomsday se colocaría por delante de Black Panther: Wakanda Forever de 2022 (161 minutos), de Eternals de 2021 (157 minutos) y también de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de 2023 (150 minutos). Solo los 181 minutos de metraje de Endgame se mantendrían por delante de Doomsday.

REESTRENO DE VENGADORES: ENDGAME ANTES DE DOOMSDAY

Precisamente la cuarta entrega de Vengadores volverá a los cines con un reestreno que tendrá lugar el 25 de septiembre con metraje inédito y nueva denominación. Bajo el título de Avengers: Endgame Encore, el filme incluirá una presentación inédita, nuevas secuencias adicionales y una escena final especial. Y según apunta una de las teorías más extendidas, contará con una nueva escena post-créditos que conectará ambas películas, reescribiendo el destino de Iron Man para vincularlo con el de Víctor Von Doom.

Vengadores: Endgame es la segunda película más taquillera de todos los tiempos con casi 2.800 millones de dólares a nivel mundial y solo superada por Avatar de 2009, que superó 2.900 millones de dólares. Con el reestreno, la cinta de los Russo podría incluso amenazar el reinado del filme de Cameron.